Se întâmplă cu pensiile a milioane de români în 2023: anunțul oficial despre a doua majorare

În ultimele zile, în spațiul public, s-a vehiculat de mai multe ori posibilitatea a două majorări pentru pensionarii români pe parcursul anului viitor. În prima fază, va fi cea de la 1 ianuarie 2023, care a fost deja transpusă în lege și va fi de 12,5% pentru punctul de pensie. A doua vine la pachet cu mai multă incertitudine.

La scurt timp după ce premierul României a vorbit despre a doua majorare a pensiilor din 2023, Ministrul Muncii și Solidarității Sociale a avut câteva mențiuni pe marginea subiectului. Oficialul a atras atenția asupra faptului că va vorbi ”doar despre fapte” și, din informațiile pe care le are și calculele care s-au făcut, nu va exista o a doua majorare pe parcursul anului viitor.

A doua majorare a pensiilor din 2023

„Nu am spus eu așa ceva. Am vorbit doar de ceea ce este deja, actele normative la care lucrăm. Mâine dimineață vom intra în avizare ministerială, astfel încât să nu avem nicio sincopă. Am să vorbesc doar despre fapte și, așa cum s-a putut observa, am preferat să fim productivi și să păstrăm echilibrul”, a declarat ministrul Muncii într-o intervenție Realitatea Plus.

Aceste afirmații vin la câteva zile după ce oficialul a oferit asigurări suplimentare pe marginea majorării ce are loc de la 1 ianuarie 2023.

„Vreau să vă spun că suntem pe ultima sută de metri cu actele normative, suntem în construcția finală, din discuțiile care au loc pe parcursul acestor zile. Și astăzi și mâine discutăm cu Ministerul de Finanțe, avem actele normative, avizul economic și social și important este că de la 1 ianuarie, pensiile vor fi majorate, de la 1.586 de lei la 1785 de lei.