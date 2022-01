2021, un an bun pentru artă: cel mai bine vânduți pictori în licitațiile de artă din România

Anul trecut a fost un an bun pentru artă. La licitațiile de artă din România s-au făcut remarcați câțiva pictori.

Astfel, Ion Țuculescu este pictorul cu cel mai bine vândute lucrări în licitațiile de artă din România în 2021.

Pictori care s-au făcut remarcați în 2021

Pe locul al doilea se află Tonitza și Ghenie, potrivit tudor-art.com, site specializat în informații despre piața de artă românească.

De asemenea, pictorul Țuculescu a fost prezent în licitații cu 20 de lucrări, toate adjudecate cu 776.826 de euro în total. Cel mai bine vândut lot al artistului este lucrarea „Noaptea orașului”, care a fost adjudecată la Artmark pentru 140.000 de euro (Licitația A10 de Vară, 15 iunie).

Nicolae Tonitza a fost prezent în licitații cu 81 de lucrări, din care au fost vândute 55, la prețul total de 644.550 de euro. Tabloul „Catrina” a fost vândut la 110.000 de euro în Licitația de Toamnă, 26 octombrie, la Artmark, iar „Intimitate”, cu 105.000 de euro (Licitația A10 de Vară, 15 iunie).

Talentatul Adrian Ghenie a făcut senzație anul trecut. Artistul a avut opt lucrări scoase la vânzare în România. Toate au fost vândute cu 528.250 de euro. Lucrarea „Untitled” a fost adjudecată, în Licitația A10 de Artă Contemporană din 18 februarie, contra sumei de 129.000 de euro.

Recordul de vânzare pentru o lucrare a unui pictor român: cine este artistul care l-a pictat pe Charles Darwin

Adrian Ghenie este pictorul care a obținut un record: recordul de vânzare pentru o lucrare a unui pictor român. Tabloul Charles Darwin at the Age of 75 (Charles Darwin la 75 de ani) de Adrian Ghenie a fost adjudecat, într-o licitație a casei Christie’s Hong Kong, organizată la 1 decembrie, pentru prețul final de 57.850.000 HK$, aproximativ 6.573.545 de euro.

Investitorii în artă de piața asiatică s-au dovedit anul acesta extrem de interesați de lucrările lui Ghenie, având în vedere că recent, în octombrie, o lucrare din aceeași serie, The Death of Charles Darwin (Moartea lui Charles Darwin), datată 2013, a fost adjudecată, la Sotheby’s Hong Kong, pentru 6 milioane de euro.