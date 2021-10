Un tablou realizat de un român a fost cumpărat cu 6 milioane de euro: povestea picturii “The Death of Charles Darwin”, de Adrian Ghenie

Tabloul “The Death of Charles Darwin”, ulei pe pânză de Adrian Ghenie, care datează din 2013, a fost adjudecat, sâmbătă, la Sotheby’s Hong Kong, pentru 6.097.000 de euro.

Tabloul a fost expus în 2013 la galeria Pace din New York și a fost achiziționat de aceasta de la proprietarul actual, potrivit Profit.ro.

“The Death of Charles Darwin” a fost cumpărat pentru șase milioane de euro

„Adrian Ghenie este un pictor care știe să creeze suspans, să dirijeze scena și, de asemenea, să provoace în privitor, acel amestec magic de anxietate și așteptare pe care îl doresc atât de mulți artiști și doar câțiva știu”, conform descrierii din catalog.

„The Death of Charles Darwin” (2013) de Ghenie se numără printre cele mai sofisticate portrete ale evoluționistului britanic. Tabloul este apreciat atât de critică, cât și de public.

Din 2006, Ghenie a cunoscut o ascensiune pe scena artistică internațională și a devenit unul dintre principalii pictori ai generației sale, potrivit Sotheby’s.

Ghenie i-a portretizat, printre alții, pe Adolf Hitler, Vladimir Lenin și Vincent Van Gogh.

„Pentru Ghenie, faimosul om de știință britanic reprezintă o altă mare figură înainte și după: este o viziune asupra lumii înainte de Darwin și o alta după el”, explică criticul și curatorul Mark Gisbourne.

În 2011 a fost prima dată când Ghenie a inclus chipul lui Darwin în lucrările sale, înfățișându-se purtând o mască a lui Darwin în lucrarea „Self-Portrait as Charles Darwin”.

Apoi, artistul l-a reprezentat pe Darwin în diferite momente ale vieții sale, inclusiv în „Charles Darwin as a Young Man” (2013), „Charles Darwin at the Age of 40” (2014) și „Charles Darwin at the Age of 75” (2014).

Adrian Ghenie a absolvit Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca în 2001. După ce a încercat să trăiască din artă în Viena și Sicilia, s-a întors în Cluj-Napoca și a înființat galeria Plan B, alături de Mihai Popin, în 2005.