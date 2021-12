Recordul de vânzare pentru o lucrare a unui pictor român: cine este artistul care l-a pictat pe Charles Darwin

Adrian Ghenie este pictorul care a obținut un record: recordul de vânzare pentru o lucrare a unui pictor român. Tabloul Charles Darwin at the Age of 75 (Charles Darwin la 75 de ani) de Adrian Ghenie a fost adjudecat, într-o licitație a casei Christie’s Hong Kong, organizată la 1 decembrie, pentru prețul final de 57.850.000 HK$, aproximativ 6.573.545 de euro.

Investitorii în artă de piața asiatică s-au dovedit anul acesta extrem de interesați de lucrările lui Ghenie, având în vedere că recent, în octombrie, o lucrare din aceeași serie, The Death of Charles Darwin (Moartea lui Charles Darwin), datată 2013, a fost adjudecată, la Sotheby’s Hong Kong, pentru 6 milioane de euro.

Charles Darwin at the Age of 75, record pentru o pictură a unui român

Tabloul vândut acum (Charles Darwin at the Age of 75) datează din 2014, când a fost și expus la galeria Pace din Londra, prefigurând participarea din 2015 a artistului român la bienala de la Veneția, unde a reprezentat România cu expoziția Darwin’s Room, conform Profit.ro.

Artistul român l-a reprezentat pe evoluționistul britanic în diferite momente ale vieții sale, inclusiv în „Charles Darwin as a Young Man” (2013), „Charles Darwin at the Age of 40″ (2014). De asemenea, Ghenie s-a și autoreprezentat, în 2011, într-un ”autoportret”, drept Charles Darwin.

Ghenie a cercetat teoria evoluției a lui Darwin prin selecția naturală ca declanșator al unei schimbări de paradigmă în istorie. El este în special interesat de moștenirea lui Darwin.

Într-un interviu cu istoricul de artă și curatorul Magda Radu, Ghenie descria: „Marx a venit de la Darwin. Mișcarea Eugenetică engleză a venit de la Darwin, iar mișcarea Eugenetică a condus la darwinismul științific și, de aici, la nazism. Ideea că există o lume materială și nimic altceva și că lucrurile sunt produsul evoluției, a fost esențială pentru marxism. Acolo, totul este faptic. Nimic nu este transcendental. Și pentru naziști, supraviețuirea celui mai potrivit, a rasei supreme – acestea au fost ingredientele pe care s-a bazat ideologia lor. Și eliminarea celei mai slabe verigi, care le-a alimentat doctrina rasistă și antisemită”.