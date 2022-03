18 oameni, printre care doi copii, au fost uciși în atacurile din Sumî, la 350 de kilometri de Kiev

Atacul Rusiei asupra orașului ucrainean Sumy a ucis 18 persoane. Agenția de presă AFP a dat această informație. Printre morți sunt și 2 copii. Acest atac rusesc a avut loc în orașul Sumi, situat la 350 km de Kiev. Anterior, o fetiță ucraineană de 7 ani a fost ucisă după ce o bombă a fost aruncată asupra școlii din Okhtirka. Bunicul fetei făcuse tot posibilul să o salveze.

Peste 10 persoane au fost ucise în atacurile asupra orașului Sumî și a suburbiilor din jur, noaptea trecută, a declarat un oficial militar ucrainean. Dmytro Zhyvytsky, care conduce Administrația Militară Regională Sumî, a declarat că printre cei uciși în atacuri se numără și copii, imediat după ora 23:00, ora locală.

Distribuind un videoclip cu atacul raportat, el a spus: „Copiii sunt uciși. Nu vom ierta niciodată asta!” Sky News nu poate verifica în mod independent acest lucru.

Sumî se află în nord-estul Ucrainei și este în prezent în centrul eforturilor de evacuare a civililor. Viceprim-ministrul Ucrainei a spus că evacuarea a început la 8 dimineața, ora Marii Britanii.

În același timp, India a declarat Consiliului de Securitate al ONU că este profund îngrijorată de faptul că, în ciuda apelurilor repetate adresate atât Rusiei, cât și Ucrainei, nu a fost creat un coridor sigur pentru evacuarea studenților indieni prinși în orașul Sumî, din estul ucrainean.

Războiul dintre cele două țări se desfășoară din 24 februarie. Războiul a început odată cu atacul Rusiei asupra Ucrainei. Până acum au avut loc trei runde de discuții între Rusia și Ucraina. Toate cele trei discuții au fost inutile. A treia rundă de discuții a avut loc luni.

Anterior, Ucraina a susținut că l-a ucis pe generalul-maior Vitali Gerasimov al Rusiei la Harkov. Să vă spunem că generalul-maior Vitali Gerasimov a jucat un rol important în ocuparea Crimeei de către Rusia în 2014. El a primit și o medalie pentru anexarea Crimeei. Potrivit Ministerului Apărării al Ucrainei, el a luptat alături de forțele ruse în Siria și Cecenia.

Între timp, Rusia a declarat încetarea focului în patru orașe din Ucraina. A fost declarată încetarea focului la Cernihiv, Kiev, Sumî, Harkov și Mariupol. Rusia a anunțat deschiderea coridoarelor umanitare în multe zone cu încetare a focului de luni dimineață pentru evacuarea civililor.

Un comandant de top din armata rusă a fost ucis în timpul luptei de lângă Harkov, potrivit serviciului de informații al ministerului ucrainean al apărării. BBC nu poate verifica independent afirmația. Oficialii ruși nu au comentat.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării al Ucrainei, Vitali Gerasimov a fost general-maior, șef de stat major și prim-adjunct al comandantului Armatei 41 a Districtului Militar Central al Rusiei. Un număr de ofițeri superiori ai armatei ruse au fost, de asemenea, uciși și răniți, se spune.

Serviciile secrete ucrainene spun că Gerasimov a luat parte la al doilea război cecen și la operațiunea militară rusă din Siria. A primit o medalie „pentru întoarcerea Crimeei”. Oficialii ucraineni au postat pe Twitter o fotografie cu cineva despre care au spus că este Gerasimov, cu cuvântul „Lichidat” în litere roșii în partea de jos.

Corespondentul diplomatic al BBC, Paul Adams, împărtășește această părere despre rapoartele despre moartea lui Gerasimov.

Whatever the outcome of this needless war, it’s already been an unmitigated disaster for the Russian military. The first real enemy it’s come up against and the results have been catastrophic. Getting harder and harder to see what a “win” looks like https://t.co/lbdD7lTPjr

— Paul Adams (@BBCPaulAdams) March 7, 2022