Se cere anchetă în Ucraina, după ce mai mulți civili au fost uciși prin atacuri voite de trupele ruse

Statele Unite au văzut rapoarte foarte credibile despre atacuri deliberate asupra civililor din Ucraina, a declarat, duminică, secretarul de stat al SUA Antony Blinken, adăugând că Washingtonul le documentează pentru a sprijini organizațiile corespunzătoare în potențialele lor investigații privind crimele de război legate de acțiunile Rusiei.

„Am văzut rapoarte foarte credibile despre atacuri deliberate asupra civililor care ar constitui o crimă de război. Am văzut rapoarte foarte credibile despre utilizarea anumitor arme”, a declarat Blinken pentru emisiunea „State of the Union” de la CNN, potrivit Reuters.

„Ceea ce facem în acest moment este să documentăm toate acestea, să punem toate acestea cap la cap, să le analizăm și să ne asigurăm că, pe măsură ce oamenii și organizațiile și instituțiile corespunzătoare investighează dacă aceste crime de război au fost sau sunt comise, putem susține orice fac ele”, a adăugat Blinken.