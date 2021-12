Valoarea Dogecoin a explodat, din nou: Elon Musk ”se joacă” iar cu criptomonedele

Elon Musk a dezvoltat în ultimul an o fascinație pentru Dogecoin, criptomoneda apărută dintr-o glumă, în urmă cu câțiva ani. Acum, o altă postare pe Twitter a șefului Tesla a dus la o explozie de interes pentru moneda virtuală.

În 2013, dintr-o glumă, un grup grup de prieteni a inventat Dogecoin. Acum, în mai puțin de o zi, a crescut cu până la 30% după ce Elon Musk a anunțat că unele ”mărfuri” produse de Tesla vor putea fi achiziționate cu ajutorul acestei criptomonede. Postarea originală o poți vedea mai jos și include doar câteva cuvinte, cu concluzia ”Vedem cum merge”.

Tesla will make some merch buyable with Doge & see how it goes

— Elon Musk (@elonmusk) December 14, 2021