Trailer-ul „Doctor Strange 2” ne dă indicii interesante despre noul film Marvel: ce personaje se întorc

Marvel a lansat oficial trailerul „Doctor Strange 2”, dezvăluind, de asemenea, revenirea a două personaje apreciate: Evil Doctor Strange și Mordo.

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness” este continuarea filmului lui Scott Derrickson, din 2016, în care Benedict Cumberbatch a jucat rolul lui Stephen Strange. Personajul a căpătat, într-un timp extrem de scurt, notorietate, fiind introdus în lumea Avengers, mai exact în „Infinity War”, „Avengers: Endgame” și recent lansatul „Spider-Man: No Way Home”. Partea a doua este regizată de Sam Raimi și urmează să apară în cinematografe în luna mai a anului 2022.

„Doctor Strange in the Multiverse of Madness” a fost anunțat încă din 2019

Deși nu se știu foarte multe detalii despre despre complotul din „Multiverse of Madness”, filmul MCU a fost anunțat la San Diego Comic-Con 2019, unde Marvel Studios a confirmat, de asemenea, că lui Doctor Strange i se va alătura Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch (Elizabeth Olsen).

Mai mult, au fost confirmați, în noua peliculă, vrăjitorul Supreme Wong (Benedict Wong), Dr. Christine Palmer (Rachel McAdams), Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor) și nou-venitul America Chavez (Xochitl Gomez).

Trailerul „Doctor Strange in the Multiverse of Madness” a fost inițial conectat cu lansarea „Spider-Man: No Way Home”, fiind atașat în post-creditele blockbusterului. Acum este disponibil online, de sine stătător.

Acesta oferă câteva indicii cu privire la turnura pe care aventura din „Multiverse of Madness” ar putea să o ia, continuând setul de vrăji făcute de Doctor Strange, în „Spider-Man: No Way Home”, punându-se accent, în special, pe acea scenă iconică de alterare a spațiului și a timpului, cu efecte grave asupra multiversului. Teaser-ul dezvăluie, de asemenea, revenirea lui Scarlet Witch, dar în primul rând se concentrează pe revenirea lui Mordo, care părăsise anterior Masters of the Mystic Arts, la sfârșitul primului film și pe aparițiea lui Evil Strange (Strange Supreme) – vorbim aici despre același personaj introdus în seria animată Marvel „What If …?”.

Urmărește trailerul filmului „Doctor Strange in Multiverse of Madness” aici: