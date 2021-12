Noile producții „Spider-Man” și „Matrix”, în atenția premiilor Oscar: cât de aproape sunt filmele de a face istorie

În urma succesului răsunător al producțiilor „Spider-Man: No Way Home” și „The Matrix Resurrections”, reprezentanții premiilor Oscar par să fi pus ochii pe cele două filme, ipoteza nominalizării acestora la anumite categorii fiind din ce în ce mai aproape de realitate.

Premiile Oscar selectează, în acest moment, titlurile pentru nominalizările la categoria „cele mai bune efecte speciale”, astfel că lista pare din ce în ce mai scurtă. Conform a ceea ce știm până în momentul de față, atât „Spider-Man: No Way Home”, cât și „The Matrix Resurrections” ar avea șanse mari să fie incluse în lista oficială a nominalizărilor, aferentă celor mai bune filme ale anului 2021. În cazul în care unul, sau chiar ambele filme, trec de „preselecții”, vor avea șansa să se lupte pentru un veritabil premiu Oscar, cea mai râzvnită statuetă din industria cinematografică.

Nominalizările, pe categorii, la premiile Oscar vor fi anunțate în data de 8 februarie 2022

Ce-i drept, mai avem un pic de așteptat până să aflăm dacă noile producții „Matrix” și „Spider-Man” vor intra pe lista scurtă a posibilor câștigători ai unui Oscar. Verdictul final al nominalizărilor, pentru cea de-a 93-a ediție a premiilor Oscar, va fi dat în data de 8 februarie 2022.

Din lista (un pic mai lungă) fac parte: „Black Widow”, „Dune: Part One”, „Eternals”, „Free Guy”, „Ghostbusters: Afterlife”, „Godzilla vs. Kong”, „No Time To Die”, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings” și, bineînțeles, „Spider-Man: No Way Home”, alături de „The Matrix Resurrections”. Pivind această listă, putem spune că va fi o competiție destul de strânsă, având în vedere că multe dintre titlurile de mai sus au șanse reale de a bifa succesul.

Nu putem ști dacă „Spider-Man: No Way Home” sau „The Matrix Resurrections” vor reuși devină parte din lista nominalizărilor la această categorie, însă, fără falsă modestie, dacă am fi puși în situația de a paria pe un titlu oarecare, din lista de mai sus, acela ar fi „Dune”. Rămâne de văzut dacă predicțiile se vor adeveri.