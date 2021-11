The Book of Boba Fett, primul trailer: ce urmează pentru vânătorul de recompense din Star Wars

Cel mai faimos vânător de recompense din Star Wars intră în centrul atenției în serialul Disney+.

Cel mai faimos vânător de recompense din universul Războiul Stelelor ocupă centrul scenei în propriul său spectacol. Disney+ a oferit un gust din ceea ce este în magazin în Cartea lui Boba Fett cu primul trailer al seriei.

Boba Fett, Temuera Morrison, este acum stăpânul crimei din Tatooine. Fett a fost presupus decedat după Return of the Jedi, dar s-a întors în The Mandalorian. Trailerul îi arată pe Fett și pe partenerul său Fennec Shand, Ming-Na Wen, care își reia rolul din The Mandalorian, conducând peste lumea interlopă a planetei deșertice. Ei încearcă să mențină ordinea în rândul criminalilor, în timp ce se feresc de amenințarea unei lovituri de stat. Fett pare mai generos decât fostul său șef Jabba the Hutt, care ar fi ucis pe oricine l-ar fi criticat. Fett, totuși, le permite criticilor săi să vorbească liber.

Un nou șerif a intrat în oraș

Cartea lui Boba Fett este doar una dintre numeroasele producții Star Wars care urmează să fie lansate pe Disney Plus. Printre altele se numără Obi-Wan Kenobi, cu Ewan McGregor revenind în rolul său de maestru Jedi, dar și cu Hayden Christensen care îl va reîntruchipa pe Darth Vader; Andor, cu Diego Luna în rolul lui Cassian Andor din Rogue One: A Star Wars Story și nu în ultimul rând, seriale sau lung metraje cu Lando Calrissian și Ahsoka Tano în rolurile principale.

Următorul mare pas pentru „The Book of Boba Fett” va avea loc pe 12 noiembrie, în timpul Zilei Disney+, unde compania vorbește despre proiecte noi și viitoare, împărtășind detalii suplimentare, imagini, logo-uri, lucrări de artă și altele asemenea. Vom afla mai multe despre această nouă eră a crimei pe Tatooine, când Cartea lui Boba Fett va avea premiera pe Disney + pe 29 decembrie.