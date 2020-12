Următorul serial Star Wars, confirmat la finalul The Mandalorian: când apare pe Disney+

Star Wars este una dintre cele mai profitabile francize din portofoliul Disney. Din acest motiv, nu ezită când vine vorba de ecranizarea mai multor seriale bazate pe universul fantastic al lui George Lucas.

Disney bagă foarte mulți bani în Star Wars, pentru a-și atrage clienții în curtea serviciului său de streaming. În acest context, multe dintre producțiile viitoare sunt dezvăluite în conferințe online dedicate sau au parte de evenimente mai mult sau mai puțin grandioase. Se pare însă că există și excepții de la această regulă.

La fel cum se întâmplă cu filmele din universul Marvel, ultimul episod din sezonul doi al Mandalorian s-a încheiat, după generic, cu o premisă pentru un viitor serial. Într-un clip de câteva minute ni s-a prezentat contextul în care un show despre aventurile lui Boba Fett ar putea avea sens. La final se menționează și titlul împreună cu data de lansare.

The Book of Boba Fett va avea premiera în decembrie 2021. Momentan, nu se cunosc foarte multe despre viitorul serial și este improbabil ca asta să se schimbe curând. Nu de alta, dar mai este un an până atunci și nu este clar dacă nu cumva progresul pandemiei va influența programările Disney. Până acum însă, gigantul american s-a ținut destul de bine de promisiuni.

Pe de altă parte, este interesant de avut în vedere faptul că sezonul 3 din The Mandalorian este programat tot în decembrie 2021. Va fi interesant de văzut dacă povestea dintre cele două show-uri se va mai intercala, deși este improbabil. În același timp, nu știm dacă The Book of Bofa Fett va fi un serial răsfirat pe mai multe sezoane sau doar o mini-serie menită să ilustreze o poveste mai complexă. Textul este atât de vag încât am putea vorbi chiar și de un lung-metraj despre Boba Fett care, în loc să ajungă pe marile ecran va fi disponibil online.

Una peste alta, acesta este cel mai nou show Star Wars confirmat de Disney. Pe lângă viitorul sezon din Mandalorian, Disney a început lucrul și la Obi-Wan Kenobi, un serial care îi va aduce din nou pe același ecran pe Ewan McGregor, celebrul Jedi și Hayden Christensen în spatele lui Darth Vader. Rangers of the New Republic și Ahsoka sunt alte două show-uri desprinse din Mandalorian care au fost deja anunțate.