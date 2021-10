“No Time to Die” are toate ingredientele unui film cu James Bond, dar și multă emoție: Daniel Craig, cel mai bun 007, la final

În ultimul rol al lui Daniel Craig ca superspion, James Bond trebuie să salveze lumea de cea mai puternică armă din lume pe bază de ADN a lui Lyutsifer Safin, interpretat de Rami Malek. Poate este, și spun asta cu o doză de curaj, cel mai bun film al anului acestuia. Regizorul Cary Joji Fukunaga a făcut o treabă excelentă, adunându-și distribuția uriașă, efecte CGI impresionante și un fir epic bun al narațiunii, care ne introduc toate în exploziva poveste Bond.

Încă din anul 1953, agentul secret britanic care lucrează pentru MI6 sub numele de cod 007, a fost interpretat în film de actorii Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan și Daniel Craig în 27 de producții. Toate filmele, cu excepția a două dintre ele, au fost realizate de Eon Productions, care deține acum drepturile de adaptare pentru toate romanele Bond ale scriitorului Ian Fleming.

După “Spectre”, Craig și-a exprimat inițial ezitarea de a reveni în rolul lui Bond, dar, în cele din urmă, a semnat pentru “No Time to Die” ca ultima sa interpretare în celebra franciză. Alături de Craig, filmul prezintă întoarcerile lui Waltz, Wright, Léa Seydoux în rolul spectaculos al lui Dr. Madeleine Swann, Ben Whishaw în rolul lui „Q”, Naomi Harris în rolul Moneypenny, Ralph Fiennes în rolul M și Rory Kinnear în rolul lui Tanner.

Cu un cost de producție estimat la două sute de milioane de dolari și o durată de 163 de minute, “No Time to Die” este cel mai recent film cu James Bond și ultimul în care joacă Daniel Craig. Lansarea „No Time To Die”, cel de-al 27-lea film Bond, a fost amânată de trei ori din aprilie 2020, în condițiile în care cinematografele din întreaga lume au fost nevoite să își închidă porțile sau să impună restricții privind numărul de spectatori. Filmul Universal Pictures și MGM, parte a uneia dintre cele mai mari francize de la Hollywood, marchează a cincea și ultima interpretare a rolului agentului secret de către Daniel Craig, care încheie un mandat de 15 ani început cu „Casino Royale”, în 2006.

„No Time To Die” a primit recenzii „de cinci stele”, spune BBC. În recenzia sa de cinci stele, Kevin Maher de la The Times a spus: „Este mult mai bun decât m-am așteptat. Este magnific. Craig este o prezență carismatică de la primul până la ultimul cadru”.

Performanța sa înnobilează nucleul dramatic și emoționant al unei narațiuni altfel agitate, o succesiune de secvențe de acțiune captivante, dar și interludii impresionante care duc la un punct culminant apoteotic.

Laitmotivul filmului evocă pasajul efemer al timpului. În cât timp eroul, până acum indestructibil, salvează planeta de răufăcători, dar și cât de mult i-au dat și i-au luat anii și deceniile. Când povestea accelerează după scurte scene liniștite de la început, Bond și femeia pe care și-a permis, cu prudență, s-o iubească, psihiatrul Madeleine Swann interpretată de Léa Seydoux, se află într-o mașină pe un drum împrejmuit de stânci, din sudul Italiei. Nu este orice mașină, ci același venerabil Aston Martin DB5 în care au plecat fericiți la sfârșit de „Spectre” din 2015. Acum, ea vrea ca el să conducă mai repede, dar el spune calm și senin: „Avem tot timpul din lume”.

Dar n-au avut tot timpul din lume. Pentru că, dacă ești James Bond, nu ai vacanță. Așadar, cei doi își întrerup vacanța pitorească cu iz italienesc, pentru a-și lua rămas bun de la trecut. Și probabil că poți ghici cum va merge asta. Bond, Madeleine și Aston Martin sunt blocați într-o luptă explozivă cu asasini misterioși, deoarece escapada lor romantică devine, ei bine, o evadare.

În “No Time to Die”, Bond a părăsit serviciul activ și se bucură de o viață liniștită în Jamaica, la cinci ani după ce s-a despărțit de Madeleine, crezând că l-a trădat. Liniștea lui este de scurtă durată, pentru că vechiul său prieten Felix Leiter de la CIA apare și-i cere ajutorul. Misiunea de a salva un om de știință răpit se dovedește a fi mult mai perfidă decât se aștepta, ducându-l pe Bond pe urmele unui ticălos înarmat cu tehnologie periculoasă de ultimă oră, dar și având parte de o vendetă misterioasă.

007 s-a întors și a plecat, la fel cum a revenit pe marile ecrane. Mult așteptatul film cu James Bond este, în sfârșit, aici, dar anunță și sfârșitul erei lui Daniel Craig interpretând eroul iconic. Rezultatul este o aventură dulce-amăruie, cu multe scene emoționante pe care nu te aștepți să le vezi neapărat într-un film cu spioni. Povestea îndrăznește să meargă în locuri pe care nu ți le-ai putea imagina și încheie această epocă pentru franciză într-un mod pe alocuri lacrimogen, dar adecvat. De acum, un nou Bond interpretat de un nou actor va primi licența de a ucide și nu-și va mai petrece mult timp uitându-se peste umărul cinematografic al seriei, cum a făcut Craig în ultimii ani.

“No Time to Die” include elemente de bază ale filmelor tipice Bond, cum ar fi urmăririle cu mașina care sfidează gravitația, arme mai mult sau mai puțin SF și comploturi la nivel înalt. Lungmetrajul continuă numeroasele linii intermediare de la “Skyfall” și “Spectre”. Dar, în același timp, “No Time to Die” se bucură de un suflu nou, mai modern, care păstrează, totuși elementele clasice ale iconicei pelicule. De asemenea, comicul de limbaj are un rol important în a detensiona atmosfera creată de scenele care te țin cu sufletul la gură.

Un personaj care a reușit să-mi facă pielea de găină, prin prisma interpretării actoricești de necontestat a lui Rami Malek, este Lyutsifer Safin, antagonistul din cel mai nou film cu James Bond. Dar asta poate și pentru că Malek este unul dintre actorii mei preferați. Actorul a declarat că a fost foarte emoționat să joace alături de Daniel Craig și că, din cauza asta, chiar a uitat unele replici, pe platoul de filmare. Safin vrea să elimine o mare parte din omenire, iar personalitatea sa este un amestec de idealism și traume nevindecate. Îți poate aminti de Thanos în filmele finale „Avengers”.

“No Time to Die” rulează în cinematografele din România. Vei avea parte de un show epic, de acting de calitate și, la final, eu personal am avut lacrimi în ochi. Se încheie un capitol James Bond, după părerea mea, cel mai bun de până acum.

Bineînțeles, fanii speculează de ani de zile nume despre care cred că vor prelua rolul lui Craig. În “No Time to Die”, Nomi, interpretată de actrița de culoare Lashana Lynch, este noul agent 007, după pensionarea lui James. Dar va rămâne ea? Acum, tradiția James Bond pare că va fi continuată de un mare nume: se zvonește că rolul agentului 007 ar putea fi preluat de Tom Hardy. Interesantă este declarația lui Daniel Craig, întrebat fiind dacă următorul 007 ar putea fi o femeie. Mai exact, Craig a fost întrebat dacă ar susţine ideea ca înlocuitorul să fie cineva ales pe criterii de diversitate, spre exemplu o persoană de culoare sau o femeie. El a declarat că nu crede că o femeie ar trebui să interpreteze rolul superspionului britanic în viitoarele filme ale francizei.

„Răspunsul la aceasta este foarte simplu. Ar trebui, pur şi simplu, să existe roluri mai bune pentru femei şi actori de culoare. De ce ar trebui o femeie să-l interpreteze pe James Bond, când ar trebui să existe un rol la fel de bun ca James Bond, pentru o femeie?”, a declarat cunoscutul actor.

Producătorul executiv al francizei Bond, Barbara Broccoli, a declarat, în 2018, același lucru. Și anume, că Bond este bărbat, este un personaj masculin. “Personajul a fost creat ca bărbat şi cred că va rămâne, cel mai probabil, bărbat”, a explicat Broccoli. „Şi este bine. Nu trebuie să transformăm personajele masculine în unele feminine. Trebuie doar să creăm mai multe personaje feminine şi să facem ca povestea să se potrivească acelor personaje feminine”, a adăugat ea.

Rămâne de văzut cine își va asuma responsabilitatea și își va lua pe umeri imensa greutate de a-l interpreta pe viitorul spion 007. Să sperăm că, oricine ar fi, se va ridica la înălțimea așteptărilor.

Da, până atunci, să ne bucurăm de ultimul acting al lui Daniel Craig ca 007 și, după ce te uiți la trailer, fugi la cinematograf și nu-ți uita acasă ochelarii 3D: efectele sunt de-a dreptul spectaculoase!