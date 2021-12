REVIEW Razer Pro Click Mini, Razer Pro Type Ultra și Razer Pro Glide: un pachet perfect pentru business, dar și gaming

Razer și-a construit marca pe o gamă largă de periferice destinate direct jucătorilor. Dar compania a continuat să inoveze și așa a apărut suita de productivitate Razer, care include mouse-ul fără fir Pro Click, tastatura fără fir Pro Type și mousepad-ul Pro Glide.

Cu toate acestea, Razer a lansat o nouă serie și mai bună și mai mobilă. O să îți vorbesc în rândurile de mai jos despre ce înseamnă Razer Pro Click Mini, Pro Type Ultra și pad-ul Pro Glide.

Tastatura Razer Pro Type Ultra

Tastaturile de gaming Razer nu au nevoie de prezentare, dar compania a făcut furori cu prima sa tastatură dedicate productivității.

Totuși, cum poate fi rafinat un produs care deja este foarte bun?

Simplu, introduci o tastatură cu butoane mai rapide, durată de viață a bateriei de două ori și jumătate mai mare și un suport de încheietură căptușit – aceasta este Pro Type Ultra.

Design

Dacă te uiți la ea în fugă, s-ar putea să o confuzi cu Pro Type, care este mai ieftină cu 20 de dolari — o tastatură de dimensiuni complete, cu 104 de taste, cu taste albe deasupra unei plăci superioare argintii, cu iluminare de fundal complet albă în loc de curcubeul RGB personalizabil per tastă al modelelor Razer.

Suportul pentru încheietura mâinii este o piesă separată, care nu este blocată sau atașată magnetic de tastatură, astfel încât poți să o atașezi oriunde. Capacele sculptate ale tastelor sunt realizate din plastic ABS care este moale la atingere, iar picioarele cu balamale din partea inferioară din spate îți permit să sprijini tastatura în două moduri cu grade diferite de înclinare.

Este un produs elegant de aceea nu există briz-briz-uri, cum ar fi o rolă de volum, deși tastele din rândurile de sus de la F1 la F3 dezactivează, scad și măresc volumul audio, în timp ce tastele F11 și F12 cresc și descresc luminozitatea de fundal, care este destul de puternică atunci când o dai la maxim.

Sub taste, însă, lucrurile s-au schimbat. Modelul Pro avea comutatoare mecanice Razer Orange, cărora le lipsea clicul zgomotos al butoanelor verzi ferme cu care sunt familiarizați gamerii Razer. Modelul Ultra folosește comutatoare Razer Yellow, care au o senzație mai degrabă liniară decât tactilă și sunt mai puțin adânci.

Împreună cu spuma de amortizare a sunetului, o tastatură care nu este silențioasă este transformată într-un dispozitiv care produce doar un clic-clac silențios. În plus, tastaturile mecanice sunt în general mai durabile. De altfel, Razer evaluează Pro Type Ultra la 80 de milioane de apăsări, de opt ori durata de viață proiectată a comutatoarelor de pe tastaturile generice.

Baterie și conectivitate

Noua tastatură are o autonomie mult mai mare. O încărcare completă durează aproximativ două ore cu tastatura conectată la computer prin cablul furnizat. De asemenea, aceasta are un conector USB de tip C la un capăt al său și un conector de tip A la celălalt. Modelul de anul trecut a fost evaluat pentru 84 sau 78 de ore de utilizare, în funcție de preferința conexiunii. Pro Type Ultra crește acei timpi de funcționare la 214, respectiv 207 ore.

După cum am menționat, Razer Pro Type Ultra continuă pe urma predecesorului și oferă atât opțiunea de Bluetooth, cât și cea wireless RF de 2,4 GHz, acesta din urmă utilizând un dongle USB-A mic care se ascunde în spatele unei uși mici pe partea de jos a tastaturii. Un buton glisant pe marginea din spate indică preferința ta.

Practic, te poți lega la patru dispozitive simultan, unul de 2,4 GHz și trei Bluetooth, selectate prin apăsarea tastei Fn și 1, 2 sau 3. O funcție foarte utilă dacă schimbi între mai multe dispozitive în mod recurent.

Cel mai tare lucru?

Dongle-ul wireless este construit în așa fel încât să poți conecta și tastura și mouse-ul Razer la el în același timp și astfel nu trebuie să folosești toate porturile pe care le ai.

Synapse

Când conectezi tastatura la computer, poți să descărci și să instalezi software-ul de control Razer Synapse 3, care îți permite să te joci cu anumite funcții.

Practic, poți să setezi intensitatea luminii de fundal și alegi dacă vrei o lumină constantă sau un efect, de genul rainbow sau breath. De asemenea, poți să personalizezi sau să reprogramezi tastele. Practic, Synapse 3 este un program capabi și ușor de navigat.

Concluzie

Razer Pro Type Ultra este, fără îndoială, o tastatură premium, chiar dacă tastaturile mecanice sunt în general modele superioare. Este greu să găsesc vreo problemă sau incovenient cu această tastatură rapidă și elegantă.

Prin Pro Type Ultra, Razer își îmbunătățește gama dedicată productivității, pentru a crea ceea ce cu siguranță este printre cele mai bune tastaturi non-ergonomice disponibile.

Razer Pro Click Mini

După ce a uimit lumea cu primul său mouse de productivitate, Razer Pro Click, compania a dezvăluit un model de buzunar pentru mobilitate ridicată, Pro Click Mini.

Mini este un mouse mobil rapid, confortabil, de primă clasă, care combină conectivitatea wireless cu o durată de viață mai bună a bateriei.

Important de reținut este faptul că Pro Click Mini este mai ieftin cu 20 USD decât Pro Click și este și, evident, mai mic. În funcție de ce îți place, un mouse mai ușor sau mai greu, acesta folosește una sau două baterii alcaline AA, ambele incluse, și cântărește în jur de 80 de grame.

Design

În loc de designul ergonomic pentru dreptaci al lui Pro Click, Mini alb și gri are o formă ambidextră. Este ușor de ținut în mână, cu părțile laterale cauciucate ușor indentate și crestele abia perceptibile pe marginile din stânga și din dreapta. Numele Razer este scris în partea de sus, dar logo-ul și iluminarea RGB sunt absente. Pro Click Mini are șapte butoane programabile, cu unul mai puțin decât Pro Click.

O să găsești butoanele principale din stânga și din dreapta, o rotiță pe care se poate face clic, posibilitatea scrollului la stânga și la dreapta și de care m-am îndrăgostit și butoane mici înainte și înapoi pe partea stângă. Există și un buton în spatele rotiței, care o comută între tactil cu opriri sau clicuri pentru pași și derulare cu rotire liberă pentru atunci când trebuie să o folosești intens.

Utilizare

Mouse-ul mi s-a părut total silențios în funcționare și are o durată de viață de 15 milioane de clicuri. Pe lângă un comutator de alimentare și wireless, partea de jos a lui Mini are un buton pentru comutarea între patru dispozitive, cum ar fi un laptop, desktop și tabletă sau telefon, folosind o conexiune wireless de 2,4 GHz și trei conexiuni Bluetooth. Exact ca și tastatura de mai sus.

Pro Click Mini dublează autonomia bateriei lui Pro Click, iar Razer estimează că vei obține până la 465 de ore de la două AA cu o conexiune de 2,4 GHz sau 725 de ore cu Bluetooth. Indicatorul bateriei din software-ul Razer Synapse 3 abia s-a clintit în timpul testării. De altfel, am folosit ambele modalități de conexiune fără absolut nicio problemă.

Senzorul său optic are o rezoluție maximă de 12.000 dpi și poate urmări până la 300 ips, față de 16.000 dpi și 450 ips cât are fratele mai mare. Dar, ca mouse portabil sau de laptop, precizia, capacitatea de răspuns și acuratețea acestuia sunt impecabile.

Synapse

Mouse-ul te îndeamnă să instalezi software-ul Synapse imediat ce îl conectezi la computer. Aplicația oferă opțiuni excelente de control și personalizare, cum ar fi utilizarea rotiței la stânga sau la dreapta pentru a scădea sau a crește sensibilitatea în loc de a derula lateral.

Poți programa butoanele pentru a efectua comenzi rapide, inclusiv macrocomenzi, lansa aplicații, comuta între dispozitivele asociate, reglarea volumului audio și multe altele.

Ca și în cazul tastaturii nu pot să găsesc vreo problemă cu acest mouse și ca de obicei se vede calitatea și profesionalismul celor de la Razer, care au reușit să impresioneze din nou.

Razer Pro Glide

Ultimul produs pe care ți-l voi prezenta este Razer Pro Glide.

Cu o grosime de trei milimetri, covorașul moale oferă un confort ridicat pentru mână. Prin urmare, îl poți folosi pentru perioade lungi de timp fără niciun disconfort. De fapt, materialul moale rămâne confortabil pe piele, iar baza sa robustă îl face suficient de rezistent pentru o utilizare prelungită.

De asemenea, suprafața netedă a covorașului permite treceri rapide și fără efort în timp ce lucrezi. Partea de sus are senzori de mouse pentru a asigura o urmărire precisă. În plus, partea inferioară din cauciuc este destul de aderentă și astfel nu se va deplasa.

Acesta o textură specială de prindere care menține o strângere fermă pe birou. În general, Razer Pro Glide te va ajuta să îți maximizezi productivitatea și nu ți-am spus cel mai tare lucru, poți să îl speli.

Concluzie generală

Se apropie sărbătorile și dacă nu știi ce să îi cumperi partenerului, cu siguranță nu vei face o greșeală dacă o să alegi acest pachet complet. Practic, Razer îți oferă tot ce ai putea avea nevoie pentru a deveni și mai productiv, fără să renunți la eleganță sau confort.

Pur și simplu, m-am îndrăgostit de toate aceste produse pe perioada testării și mă gândesc serios să îmi fac și eu un cadou de Crăciun pentru că știu că nu o să îmi pară rău.