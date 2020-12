Trei echipamente Razer care îți vor face divertismentul și munca mai eficiente, dar îți vor colora și biroul

În 2020, mai mult decât în oricare an, eu am căutat echipamente care să mă ajute să îmi fac treaba, sau să mă bucur de divertisment, mai bine ca niciodată. Acesta e contextul în care am vizualizat zeci de tastaturi, camere web, microfoane, dar mai ales căști. Trei dintre ele, de la Razer, s-au remarcat, atât prin caracteristici, cât și prin design.

Când vine vorba de munca de la distanță, sunt câteva gadgeturi care te pot ajuta enorm. Voi presupune că echipamentul de bază, fie că e PC, fie că e laptop, sunt bune și încă te ajută. Mai ai nevoie, cel puțin în acest context, de-o tastatură bună, o cameră web, neapărat un microfon și căști. În cazul meu, am spus pas camerei web, deoarece cea de pe laptop își face treaba bine și, oricum, pe platformele de video call nu e atât de relevantă rezoluția. Mai mult m-ar ajuta o lumină suplimentară, nu o cameră web mai performantă.

Astfel, am ajuns în situația în care să folosesc de la Razer trei produse care, individual, mă încântă și la pachet sunt excelente. E vorba de tastatura BlackWidow V3 Quartz, căștile Kraken BT Kitty Edition, dar și microfonul Seiren Mini Quartz. La două dintre ele ai observat cuvântul “quartz”. Ei bine, asta înseamnă că sunt roz. Și, per total, acesta e cel mai roz pachet de periferice pe care l-am folosit vreodată. Hai să vedem ce fac, dincolo de culoare.

Fă-te auzit și scrie mai eficient ca niciodată

Recunosc, nu știu cât de importantă e tastatura pentru tine, dar dacă până acum n-a fost ar trebui să fie. Ideea pachetului de mai sus e că dacă faci, fie și sporadic, video streaming sigur ieși în evidență prin astfel de instrumente. Și nu doar pentru cum arată, ci pentru și cum funcționează.

Pachetul Razer, care-i completat de-o mulțime de alte gadgeturi, e gândit pentru streaming. La fel ca în cazul laptopurilor de gaming pe care compania le are în portofoliu, asta înseamnă că și performanța e la un nivel ridicat. Gândește-te că dacă microfonul, căștile funcționează excelent pentru streaming, cât de eficiente sunt și în video calls sau orice altceva ai avea în minte. Dar să le iau pe rând.

Tastatura BlackWidow V3 e, pur și simplu, o nebunie în nuanța de roz. Asta și pentru că de sub fiecare tastă se revarsă un fluviu de lumini colorate. Și, da, tastatura e mecanică, iar compania susține că are o durată de viață estimată la peste 80 de milioane de apăsări de tastă. Habar n-am cât tastez pe zi sau cât brutalizez tastatura, în general, când joc câte un shooter, dar nu ar trebui să-ți faci prea multe griji.

Tastatura e fabricată din aluminiu, are și un pad pe care să-ți odihnești mâinile cât o folosești, ba chiar ține minte și ce profil de culoare și lumini preferi. Aș putea spune chiar că tastatura se pliază modurilor în care o folosești. Mai merită menționat, în contextul eficienței, că tastatura dispune și de-o tastă specială. Digital Roller e, după cum îi spune numele, ca o rotiță de scroll, doar că reacționează și ca tastă multimedia. Apeși o dată pentru play și pauză, apeși de două ori să treci la alt track, iar de trei ori pentru trackul precedent.

Ce nu surprind imaginile despre BlackWidow V3 e că e o tastatură mecanică. E, pur și simplu, o plăcere să folosești așa ceva și să auzi constant acel țăcănit de tastatură despre care aș putea spune că interacționezi la propriu cu ea. Trebuie să-mi înțelegi un pic entuziasmul. Folosesc, mare parte din timp, tastatura de pe laptop, care-i bună, dar n-aș putea spune că are personalitate. Aici una mecanică schimbă regulile jocului. Senzația de folosire și sunetul oferă un pachet interesant și plăcut în folosirea de zi cu zi. E aproape ca o melodie care, personal, îmi place mult.

Dintre toate cele trei produse cel mai mult s-au remarcat căștile Kraken BT Kitty Edition. Sunt wireless, iar designul, ei bine, iese în evidență. În câteva dintre conferințele video la care am participat discuția a început de la căștile mele și oamenii erau interesați ce-i cu ele, de unde sunt, de ce sunt roz, dar, mai ales, de ce au urechi? Da, căștile au urechi al căror contur e subliniat de-o lumină LED. Pot spune însă că nu sunt pentru toată lumea.

Independent de design, căștile se aud impecabil. Le-am folosit atât pe laptop, cea mai mare parte din timp, cât și pe telefon. Se conectează rapid, iar pernele care vin pe urechi sunt suficient de confortabile cât să nu te scoată din niște sesiuni prelungite de gaming, streaming sau vizionat filme și seriale. În ceea ce privește luminile de pe ele, le poți personaliza în funcție de cum vrei, ca să-ți transmită și mai bine starea.

Le remarci prin design, dar s-ar putea să le ții minte prin specificații. Au puțin sub 300 de grame, o autonomie de cel puțin 20 de ore (până la 50 de ore, dacă dezactivezi luminile) și o latență de doar 40 milisecunde. Practic, intri cu totul în modul de gaming și căștile nu te scot din starea respectivă. Și în cazul în care te bagi la streaming, e bine să știi că și performanța microfoanelor e lăudabilă, așa cum te-ai aștepta, cu o anulare foarte bună a zgomotelor din fundal.

Lângă toate acestea stă foarte bine un microfon, iar seria Seiren Mini e specială. Versiunea Quartz pe care am avut-o eu cred că-i oricând de preferat uneia albe. În fine, chestiune de gusturi, dar indiferent de culoare Seiren Mini e o unealtă excelentă pe care s-o ai în trusa de streamer sau pur și simplu de om care trebuie să intre regulat în conferințe video. Pentru ce dimensiuni are oferă o calitate excelentă, mai ales în raport cu concurența. Și arată mult mai bine.

Microfonul Seiren Mini are un stand, un cablu USB și asta e tot. Sau nu, că nu e tot. Ce-am apreciat pe deplin e că mufa petnru conectare la microfon intră perfect în acesta. Odată conectat la cablu e ca și cum acel cablu face parte din structura microfonului. De ce e relevant? Pentru că, pe de o parte, nu mai există riscul de-a atinge aiurea cablu și a-l deconecta și pentru că arată mult mai bine. Multă vreme am evitat microfoanele pe USB, pentru că acel cablu e pus, de regulă, fără să fie luat în calcul designul produsului.

Totodată, pe partea de beneficii audio, capsula din interior care capturează propriu-zis sunetul e montată într-un sistem similar amortizorului de șocuri. Și e iar relevant să fie așa, pentru că cel mai probabil vei ține microfonul pe birou.

În fine, e vorba de un microfon supercardiod, care costă puțin, e extrem de ușor, se conectează rapid la orice calculator și e un adaos important, dacă nu chiar necesar, oricărei platforme de video streaming, fie că e vorba de Zoom sau Meet, fie că e vorba de YouTube, OBS sau altele. Ce m-a încântat pe mine cel mai mult e fix raportul între dimensiuni (și design) și capabilități.

Acum c-am ajuns la finalul acestui articol, încă nu știu dacă să mă fac streamer, nu e chiar pentru mine. Dar pot să mă declar impresionat că poți pune laolaltă un pachet util de hardware care să te ajute să faci asta. Ce mă încântă pe mine, și acolo aș folosi din plin microfonul și căștile, e doar componenta audio, în zona de podcasting.

În trecut, am mai folosit două microfoane pe USB care m-au încântat pe moment, dar n-am trecut peste un lucru: designul. E obiectul cu care, până la urmă, interacționezi și ar trebui să arate cumva, de preferat bine sau foarte bine. Poate de aceea mi-a plăcut foarte mult Seiren Mini, mai ales în nuanța de roz.

În fine, încă o mențiune. Tastatura BlackWidow V3 e, în special, pentru gaming și pentru cei care adoră tastaturile mecanice. Dar dacă ești în prezent în căutarea unei tastaturi noi, dă-i o șansă. E posibil să nu vrei să te mai întorci la altceva.