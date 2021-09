Polaroid vine cu noua cameră cu aspect retro. Este mai tehologizată decât ai crede

Polaroid adaugă la gama sa de produse o nouă cameră cu aspect retro, dar cu adaptări moderne.

Noul Polaroid Now+ este o cameră analogică cu conectivitate Bluetooth. Are un aspect retro, dar adaptările sunt de ultimă generație. Ea este deja disponibilă la prețul de 150 de dolari. Noua cameră este în esență versiunea actualizată a lui Polaroid Now, lansată anul trecut.

Cu ce vine nou Polaroid?

Noutatea constă în cele cinci filtre de obiective cu care este dotată. Este pentru prima dată când Polaroid vine cu așa ceva. Filtrele se pot fixa pe obiectivul camerei. cu ele poți satura sau aprofunda contrastul fotografiilor. De asemenea, poți adăuga efecte noi, cum sunt starbust, vinietă roșie și culori portocalii, albastre și galbene.

De data asta, vine cu o nouă culoare albastru-gălbui, pe lângă alb și negru, care șterge banda de culoarea curcubeului. Polaroid a integrat, de asemenea, senzorul de lumină al camerei în obiectiv, pentru a putea avea mai multe filtre.

Pe lângă funcțiile de focalizare automată de bază, blițul dinamic și modurile de autodeclanșare mai vine, de data asta, și cu un suport de trepied. Toate acestea sunt într-o pungă cu fermoar pentru a fi ținute în siguranță.

Partea de software este și ea foarte îmbunătățită cu instrumente suplimentare, mai creative. Aparatul de fotografiat are un design retro. Cu modul trepied se pot crea fotografii cinematografice de înaltă calitate.

Polaroid este o companie americană cunoscută mai ales pentru fotografiile la minut. Ea a fost fondată în 1937 de Edwin Land.

Așadar, pentru pentru persoanele care iubesc să păstreze amintiri de neuitat cu cei dragi, aparatul de fotografiat Polaroid Now+ este o adevărată bijuterie. Modelul este unul simplu, clasic și foarte performant. Designul amintește de aparatele de film mai vechi de aceea este foarte apreciat de cei mai nostalgici. Calitatea imaginilor este foarte bună datorită obiectivului cu care este dotat. Bateria este reîncărcabilă, iar alimentarea se face prin USB.