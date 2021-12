Paradox în mediul de afaceri românesc: patronii fac din ce în ce mai mulți bani

Anul 2020 nu a fost unul propice pentru mediul de business. Am avut parte de criza sanitară care încă persistă și de restricții care au suspendat sau chiar închis complet anumite activități. Totuși, în acest context nefavorabil, firmele au reușit să-și crească profiturile.

În 2020, rezultatul net al firmelor din România a crescut anul trecut cu 9,7% la 99,9 miliarde de lei. Cifra este discutabilă și pentru unii poate părea uriașă sau din contră mică. Dar adevărul este că s-a atins un record istoric din acest punct de vedere.

Din ce în ce mai multe firme își cresc profitabilitatea

Numărul firmelor care au înregistrat profituri a crescut anul trecut cu 4,6% la 419.500 și a crescut și valoarea mediană a profitului.

Din fericire, a fost un an favorabil și pentru companiile de stat. 2020 le-a adus și lor profituri mai generoase.

La nivelul business-ului privat, sectoarele de activitate au înregistrat creșteri neomogene. Unele s-au descurcat mai bine, în timp ce altele au înregistrat profituri mai mici.

La nivelul diviziunilor CAEN, cele mai afectate au fost firmele care extrag petrol și gaze naturale- diminuare a profiturilor cu 1,9 miliarde lei, respectiv cu 44%), restaurantele – scădere a profiturilor cu 1,5 miliarde lei, sau 64% și hotelurile – diminuare a profiturilor 1,3 miliarde lei, respectiv cu 90% față de anul 2019.

Totuși, pe de altă parte, numărul insolvențelor au crescut în primele 11 luni ale anului curent.

Spre deosebire de aceeași perioadă a anului precedent, în 2021 numărul societăţilor comerciale şi persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvenţă a crescut cu 5,81%.

Se pare că al doilea an pandemic a pus și mai multă presiune pe managerii și profesioniștii români. Incertitudinea, criza energetică, lipsa de predictibilitate fiscală, presiunile de pe lanțurile de aprovizionare sunt doar câțiva factori care au dublat problemele deja existente în mediul de business românesc. Consecințele se văd cel mai bine în cifrele finalului de an.

Cel mai mare număr de insolvenţe a fost consemnat în comerţul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 1.594 (plus 4,46%), în construcţii – 924 (plus 13,24%) şi în industria prelucrătoare – 668 (plus 10,6%).