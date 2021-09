Nou sezon din Star Trek: Picard, confirmat: are ca destinație realitatea alternativă

Sir Patrick Stewart revine împreună cu câțiva noi prieteni și dușmani, în noul sezon al seriei.

Din start, întoarcerea lui Q în viața lui Jean-Luc Picard nu ar fi un lucru bun, dar cine ar fi ghicit că o să avem parte de un nou „Înapoi în viitor”?

Dezvăluit în timpul evenimentului „Paramount: Star Trek Day”, noul trailer pentru Star Trek: Picard sezonul doi este uimitor. Și surpriză! Sir Patrick Stewart a anunțat, de asemenea, că seria a fost reînnoită pentru sezonul trei.

Q, jucat de John de Lancie, a călătorit în timp și a creat o realitate alternativă distopică pentru Picard, Seven of Nine și restul eroilor. Asta înseamnă că și Picard va trebui să călătorească în timp, ceea ce îi va da ocazia să se revadă cu un vechi prieten: regina Borg, anunțată recent ca fiind interpretată de Annie Wersching.

Sezonul II va fi cel puțin interesant

Deci da, Star Trek: Picard sezonul doi are câteva trimiteri majore la pelicula „Înapoi în viitor – partea II”, cu Picard și echipajul său care călătoresc în timp pentru a-și salva realitatea care a fost spulberată de un ticălos. Producătorul, Akiva Goldsman, are, așadar, ocazia să filmeze în ceea ce pare a fi Los Angeles-ul zilelor noastre. Astfel, acest sezon seamănă foarte mult cu Star Trek: The Voyage Home, în care membrii Starfleet ajung într-un autentic oraș american. Dar, după cum bine știi, franciza Trek nu este străină călătoriilor în timp. Așadar, așteaptă-te ca lucrurile să devină întortocheate.

Deși primul trailer a ridicat, deja, câteva întrebări despre acest sezon, dintre care unele au acum un răspuns, trailerul nou creează alte incertitudini. Poate Jean-Luc Picard să-și salveze realitatea ca Marty McFly, personajul principal din „Înapoi în viitor”? Totul va fi dezvăluit când Star Trek: Picard va fi lansat în februarie 2022. În acest sezon, se vor întoarce și Alison Pill, Isa Briones, Evan Evagora, Michelle Hurd, Santiago Cabrera, Orla Brady și Brent Spiner pentru mai multe aventuri în timp și spațiu.