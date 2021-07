Star Trek: Prodigy are un nou trailer: când va fi lansată seria mult așteptată de fanii francizei SF

CBS a distribuit primul trailer pentru Star Trek: Prodigy, prima serie Star Trek complet animată de computer.

Clipul ne introduce în povestea SF, în care distribuția personajelor serialului sunt blocați pe ceea ce pare a fi o colonie minieră și încearcă să găsească o modalitate de evadare. În cele din urmă, ei descoperă o navă a Flotei Stelare, cunoscută sub numele de USS Protostar. Această flotă este biletul lor pentru aventură.

Star Trek: Prodigy este un serial de televiziune din 2021 de animație care are loc în universul Star Trek creat de Gene Roddenberry. Serialul Star Trek: Prodigy este al 10-lea serial din franciza Star Trek și al treilea de animație după Star Trek: Seria animată și Star Trek: Lower Decks.

Prodigy a fost creat de Kevin și Dan Hageman pentru Nickelodeon și urmărește un grup de adolescenți care folosesc o navă stelară abandonată în căutarea unor aventuri.

Înainte ca trailerul să se încheie, o voce familiară spune: „Abia am început”. Star Trek: Prodigy o va avea pe Kate Mulgrew (actrița din „Orange is the New Black”) în rolul căpitanului Kathryn Janeway, deși sub formă holografică. Trailerul pentru seria Star Trek: Prodigy îl poți vedea mai jos.

De menționat este și că CBS Viacom a distribuit și un trailer pentru al doilea sezon al seriei Star Trek: Lower Decks. Star Trek: Prodigy va debuta în această toamnă pe Paramount +, înainte de a fi difuzat, în cele din urmă, pe Nickelodeon.

Star Trek este un univers imaginar de factură science fiction creat de Gene Roddenberry la mijlocul anilor ’60, care a devenit cunoscut și îndrăgit de toată lumea, mai ales datorită celor șase serii de seriale și altor zece filme artistice produse de studiourile de televiziune americane începând cu anul 1966.

Pe lângă acestea au fost scrise sute de romane și nuvele, jocuri video sau pe calculator sau alte tipuri de lucruri science fiction. Universul creat de Roddenberry descrie un viitor optimist în care omenirea, după ce a supraviețuit cu greu unui al treilea război mondial și după ce a descoperit zborul supraluminic, s-a unit cu alte specii de ființe raționale din Galaxie pentru a forma Federația Unită a Planetelor. Ca urmare a acestei cooperări, omenirea a înlăturat viciile și defectele specifice sale. Personajele principale sunt membrii acestei Federației Unite a Planetelor, oameni și extratereștri deopotrivă, care explorează și descoperă noi lumi și civilizații.

Clipul trailerului pentru noul sezon începe cu căpitanul Picard care îl cheamă pe Laris, unul dintre menajerii săi romulani, înainte să auzim vocea lui Q. „Oh, dragă. Ești un pic mai în vârstă decât mi-am imaginat”, spune John de Lancie zâmbitor, care își reia rolul de ființa atotputernică. “Mon Capitaine, mi-a fost dor de tine”.