Michelle Yeoh explorează multiversul în „Everything Everywhere All at Once”: când va fi lansat filmul

A24 a lansat trailerul pentru „Everything Everywhere All at Once”, o nouă producție cinematografică în care Michelle Yeoh interpretează rolul unei femei care descoperă cât de importantă este în multivers.

„Everything Everywhere All at Once” o readuce în atenția cinefililor pe cunoscuta actriță Michelle Yeoh, cea care, recent, a jucat în „Star Trek: Discovery”, însă și într-una dintre ecranizările „Avatar”.

„Everything Everywhere All at Once”, un SF de aventură

La aproape doi ani de la debutul filmărilor pentru „Everything Everywhere All at Once”, A24 lansează trailerul oficial al filmului. Clipul ne-o prezintă pe Evelyn (interpretată de Michelle Yeoh), o femeie de origine chinezo-americană, care se chinuie să găsească o modalitate de a-și plăti taxele. Între timp, printr-un concurs bizar de împrejurări, aceasta află cât de importantă este în contextul unei călătorii prin multivers. Ea face demersuri pentru a salva omenirea de o profeție teribilă. Firește, vorbim despre o peliculă presărată cu acțiune care promite o poveste cel puțin interesantă.

Din distribuție mai fac, de asemenea, parte Stephanie Hsu, James Hong, Jonathan Ke Quan, Jamie Lee Curtis, Jenny Slate și Harry Shum Jr.

Primul trailer pentru „Everything Everywhere All at Once” marchează o adevărată premieră pentru A24, de vreme ce „Swiss Army Man” a dat naștere anumitor controverse, în rândul criticilor. Mai mult, nici publicul nu a părut prea încântat, la vremea respectivă. Cu toate astea, compania pare să-si revină după multele eșecuri și promite să-și redreseze reputația în acest nou film.

Povestea peliculei este una umană, mult mai apropiată de sufletele celor pasionați de filme și seriale, adăugând, deopotrivă, un strop de science fiction, prin introducerea lumilor multiple dintr-un multivers posibil.

Mai mult, în acest film, Michelle Yeoh are ocazia de a-și demonstra, încă odată, calitățile într-ale artelor marțiale, în câteva scene veritabile de „luptă”.

Producția va fi lansată pe marile ecrane în data de 25 martie 2022.