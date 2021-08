Marvel se reîntoarce la Hollywood cu un nou serial cu supereroi: când îl vei putea vedea

Universul Marvel s-a reîntors la Hollywood, unde a avut loc premiera mondială a superproducției, „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, (Shang-Chi și legenda celor zece inele), un nou film cu supereroi.

Acesta este inspirat din personajul Marvel Comics „Shang-Chi”, relatează EFE, citat de Profit.ro. Produs de Marvel Studios și distribuit de Walt Disney Studios Motion Pictures, este cel de-al 25-lea film din Universul cinematografic Marvel.

Hollywood Boulevard, bulevardul pe care se găsește celebrul Walk of Fame, a fost blocat în partea superioară pentru strălucitoarea premieră a filmului „Shang-Chi”, care va fi lansat în cinematografe pe 3 septembrie.

Premiera a avut loc la The El Capitan Theatre, un cinematograf istoric din Los Angeles, situat chiar vizavi de Dolby Theatre, unde are loc anual gala premiilor Oscar. Contrar prezentărilor online din ultimele luni, premiera filmului „Shang Chi” a avut toate ingredientele unei mari lansări, din care nu au lipsit covorul roșu, blițurile fotografilor și țipetele de admirație ale fanilor. Totuși, participanții au fost rugați să poarte măști de protecție și să prezinte un test negativ la coronavirus.

„Shang-Chi” este povestea unui tânăr expert în arte marțiale, care duce o viață obișnuită la San Francisco, însă trecutul său ascunde numeroase secrete. Viața tânărului se schimbă complet când trebuie să înfrunte temuta organizație Ten Rings.

Shang-Chi, eroul acestui film, este „Stăpânul Kung-Fu” din Marvel Comics. Când el este atras în organizația clandestină a celor Zece Inele, devine forțat să se confrunte cu trecutul pe care credea că l-a lăsat în urmă.

