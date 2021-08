Marvel Studios lansează noua serie de acțiune live “Hawkeye”

Hawkeye, noul spectacol senzațional de super-eroi, debutează în 24 noiembrie pe Disney+, urmat de noi episoade lansate în fiecare miercuri.

Acesta va fi al patrulea spectacol MCU live-action care va debuta pe Disney+ și ultima serie dintr-un an plin de succese pentru Marvel Studio. După ce anul a început promițător cu WandaVision și a continuat cu impresionantul succes înregistrat cu The Falcon și The Winter Soldier, imediat a urmat seria cu cea mai vizionată premieră la Disney+, șoimul și soldatul de iarnă Loki.

Astfel, spectacolul inspirat din seria Marvel Comics de Matt Fraction și David Aja, Hawkeye, cu Jeremy Renner în rolul Clint Barton și Hailee Steinfeld în rolul Kate Bishop încheie un an emblematic pentru seriile supranaturale din lumea reală. Marvel Studio și Disney+ au împărtășit această știre într-un interviu cu starul serialului Jeremy Renner publicat de Entertainment Weekly. Se pare că, Renner își va relua rolul de Clint Barton, alias Hawkeye, din Universul cinematografic Marvel, în timp ce Steinfeld o va interpreta pe Kate Bishop.

Cine a fost Bishop din Universul Marvel

Bishop a fost un personaj Marvel Comics care a preluat mantia Hawkeye după Barton și a fost, de asemenea, membru al Young Avengers. „Kate este un tânără de 22 de ani și este un mare fan Hawkeye”, a declarat Renner pentru EW. „Are o manieră minunat de enervantă și la fel de fermecătoare, pentru că este o fată a lui Hawkeye. Relația crește de la asta, dar cea mai mare problemă pentru Clint este Kate Bishop și atacul de probleme pe care ea le aduce în viața lui.”

Intriga exactă a seriei încă nu este cunoscută, dar fanii genului Marvel așteaptă cu nerăbdate debutul seriei.

Alături de Renner și Steinfeld vor mai juca și Vera Farmiga, Florence Pugh, Fra Fee, Tony Dalton, Alaqua Cox și Zahn McClarnon.