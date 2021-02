Mare atenție dacă folosești acest card: comisioanele au explodat. Se întâmplă pentru toți românii

În încercarea de-a scăpa de abuzurile băncilor mari, românii au încercat și alternativele. Dar și acestea vin cu vești proaste, cum e cazul acum cu o creștere serioasă a comisioanelor.

Din fericire, sunt numeroase alternative la serviciile bancare tradiționale. Printre acestea s-a remarcat Revolut. Dar acum vine și cu vestea proastă: mărește comisioanele.

Creșterea Revolut a fost susținută de comisioanele mai mici prin comparaţie cu băncile clasice. Doar că acum compania încearcă să limiteze pierderile. Astfel, din 23 aprilie, clienţii Revolut care au ales serviciul standard vor plăti 2% pe retrageri dacă fac mai mult de 5 operaţiuni de acest tip pe lună, nu doar dacă depăşesc plafonul de 800 de lei pe lună.

Totodată, Revolut adaugă și un comision minim de 5 lei. Astfel, la orice retragere, plătești cel puțin 5 lei. Și abia după această sumă se va calcula 2% din tranzacția de retragere.

Ce înseamnă comisioanele pentru clienți Standard, Premium sau Metal?

Pentru conturile premium limitele rămân în același, comisionul va fi de 2% peste el, iar comisionul de 5 lei per retragere va fi activ. Practic, la fel ca la Standard, în funcție de limită.

În ceea ce privește jucatul pe bursă, lucrurile se schimbă de la 1 martie. Utilizatorii Standard primesc doar o tranzacție gratuită (înainte aveau 3). Cei Plus vor avea 3 gratuite. Cei Premium vor avea 5 gratuite (înainte aveau 8), iar cei Metal vor avea nelimitat.

Revolut a schimbat și taxa de custodie per valoarea bunurilor din trading de la 0,01% la 0,12% per an.

Dacă vrei să renunți la Revolut, o poți face gratuit, oricând. Poți alege chiar și alternative locale, cum ar fi Orange Money. În 2021, operatorul a lansat, în premieră în România, cardul de credit cu avantaje exclusive pentru plățile la Orange, pachete de beneficii la alegerea clienților și bani înapoi instant în cont la plata cumpărăturilor. Suma maximă pe care o poți primi e de 60.000 de lei.