Legendarii Pet Shop Boys vin în România, de unde cumperi bilete

În cazul în care nu ai apucat să îți faci un cadou de Crăciun, dar ai vrea, află că Pet Shop Boys vor veni în România, în 2022. Așadar, ce-ar fi dacă ți-ai cumpăra, spre exemplu, un bilet la concertul acestora? Firește, doar dacă apreciezi muzica celor doi artiști britanici.

Concertul va avea loc în data de 4 iulie 2022, la Arenele Romane.

Premium – earlybird (Cu loc in sectoarele K si E. Include: afiș A3, bilet fizic amintire și un jeton pentru băuturi) – 351 lei;

Acces General – earlybird (Cu loc in Arenă, mai puțin în sectoarele K si E) – 191 lei.Biletele se pot achiziționa din rețeaua iabilet . De menționat că aceste prețuri ar putea să sufere modificări, în timp. Vă recomandăm să consultați direct site-ul emițător de bilete, pentru concertul Pet Shop Boys.

Pet Shop Boys sunt iubiți în toată lumea, cea mai cunoscută piesă a acestora fiind „Always on my mind”, cover-ul care a redefinit modul în care muzica este ascultată și percepută. Mai mult, aceștia colaborau, în 1996, cu David Bowie, pentru piesa „Hallo Spaceboy”, compusă de Bowie și produsă de cei doi membri ai trupei.

Trupa, originară din Marea Britanie, este formată din Neil Tennant (voce, sintetizatoare și ocazional chitară) și Chris Lowe (clape, uneori și voce).

În anul 2009, la BRIT Awards, Pet Shop Boys primea un important premiu onorific, pentru „Contribuție Deosebită Adusă Muzicii”.

Pet Shop Boys au vândut în lumea întreagă peste 50 de milioane de discuri. În anul 1986, ei marcau un adevărat record, având 39 piese in Top 30 și 22 de piese în Top 10, în Marea Britanie, „West End Girls,” „It’s a Sin,” „Always on My Mind,” și „Heart” ajungeau rapid pe prima poziție a tuturor topurilor.