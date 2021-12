„How I Met Your Father” primește un reboot. Cum se va numi noul sitcom și cine va juca rolurile principale

La vremea respectivă, comedia „How I Met Your Mother” a înregistrat un succes moderat spre mare, seria tv reprezentând consolarea de care aveau nevoie fanii „Friends”, cei care s-au trezit în postura de a fi lăsați fără „prietenii lor” preferați, în urma încheierii filmărilor, în 2004.

Un an mai târziu, în 2005, apărea „How I Met Your Mother”, serialul de comedie cu care trebuia să ne mulțimim, imediat după terminarea „Friends” („Prietenii Tăi”). În varianta originală, „How I Met Your Mother” i-a avut în distribuție pe Josh Radnor, Jason Segel, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris și Alyson Hannigan.

Comedia a reușit să reziste până în 2014, când producătorii au spus „stop”.

„How I Met Your Mother” se reinventează: mama va fi înlocuită de tata

„How I Met Your Father” își dorește o schimbare, astfel că urmărește schimbarea rolurilor între sexe, conform ultimelor informații. Din distribuție vor face parte Kim Cattrall (cunoscută pentru „Star Trek” și „Sex and the City”) și Hillary Duff. De altfel, prezența lui Cattrall în acest nou sitcom ar explica, într-o oarecare măsură, absența ei din continuarea „Sex and the City”, „And Just Like That”.

Mai mult, în serial vor mai juca Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, și Suraj Sharma.

Anunțul lansării noii serii a fost făcut astăzi de Hulu, rețeaua publicând, de asemenea, și un trailer din care fanii pot să-și extragă spoilerele de rigoare. „How I Met Your Father” va fi lansat, în mod oficial, pe canalul de streaming menționat anterior, în data de 18 ianuarie 2022.

Rămâne de văzut dacă reboot-ul se va ridica la nivelul așteptărilor fanilor sau va deveni, în dulcele stil clasic, încă un eșec de proporții al noii generații de producători.

Iar dacă „How I Met you Mother”, a primit o continuare, renunțând la mama și adoptându-l pe tata, putem spera ca măcar mult iubitul serial de comedie care a inspirat acest sitcom, „Friends”, să nu sufere aceeași soartă. Haideți să fim serioși, nimeni nu-i va putea înlocui, vreodată, pe Monica, Chandler, Joey, Ross, Rachel și Phoebe.