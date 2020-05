Primul sitcom interactiv de pe Netflix: cum arată noul experiment de pe platformă

Netflix vine din nou cu conținut interactiv, însă de data asta este vorba despre un sitcom interactiv, Kimmy vs. The Reverend.

Primul conținut interactiv de pe platformă a fost un episod special din Black Mirros, numit Bandersnatch. La un an și jumătate după ce al patrulea sezon din Kimmy Schmidt a Unbreakable s-a încheiat, revine cu un episod special interactiv, Kimmy vs. The Reverend. În cazul în care treci prin toate scenariile, vei avea nevoie, în total, de 80 de minute.

Potrivit descrierii de pe Netflix, Kimmy Schmidt (Ellie Kemper) pornește în cea mai mare aventură de până acum. Trei state! Explozii! Un hamburger care dansează! Iar tu, spectatorul, ești cel care decide cum se desfășoară totul. Îl vei învinge pe pastor (Jon Hamm), ajutând-o astfel pe Kimmy să ajungă la timp la propria nuntă? Sau vei porni din greșeală un război împotriva roboților? Pregătește-ți telecomanda și gustările, pentru că acum Kimmy are propriul ei program special interactiv.

La ce să te aștepți de la serialul interactiv de la Netflix

Diferența majoră de la Bandersnatch este aceea că, de data aceasta, poți lua decizii în numele tuturor personajelor, și nu doar în numele personajului principal. La fiecare punct de divergență, în partea de jos a ecranului apare un meniu cu două opțiuni, poți alege cu telecomanda sau din ecranul tactil ce vrei să facă personajele din serial.

Netflix încă încearcă să-și dea seama care ar fi, de fapt, cel mai bun format pentru conținutul interactiv. De altfel, Kimmy vs. The Reverend pare să fie cea mai bună tentativă de până acum. Programul special îi are în rolurile principale pe Ellie Kemper, Tituss Burgess, Jane Krakowski, Carol Kane, Daniel Radcliffe, Jon Hamm, Sara Chase, Lauren Adams, Donna Maria, Amy Sedaris, Michael Carlsen, Fred Armisen, Chris Parnell, Jack McBrayer și Johnny Knoxville. Creatorii și producătorii executivi sunt Tina Fey (Saturday Night Live, 30 Rock) și Robert Carlock (Saturday Night Live, Prietenii tăi, 30 Rock).