Ce s-a schimbat în viața lui Adi Nartea, după ce a fost aproape de moarte. Dezvăluirea tulburătoare a actorului

Adi Nartea a șocat o lume întreagă în urmă cu câteva luni când și-a spus povestea. Celebrul actor a fost la un pas de moarte. Cum s-a schimbat viața sa din acel moment de impas și ce dezvăluiri emoționante face artistul?

Adi Nartea a lăsat o țară întreagă fără cuvinte în fața poveștii sale incredibile. Nimeni nu ar fi crezut că bărbatul a trecut printr-o asemenea lecție de viață. Celebrul actor din serialul ‘Vlad’ a trecut prin clipe extrem de grele din momentul în care a auzit diagnosticul medicului.

Specialiștii i-au spus că va rămâne desfigurat după două intervenții grele pe care le-a făcut. Actorul a mărturisit tuturor că a trecut printr-un real calvar, dar ceea ce l-a ajutat mult a fost susținerea venită din partea familiei. Vedeta a declarat că viața lui s-a schimbat total într-un timp foarte scurt.

„De la aflarea veștii și până la momentul operației, viața mea s-a schimbat total. Mi-am dorit sa dețin controlul la tot, dar sunt atât de multe lucruri care se întâmpla, încât în mintea ta apar doar întrebări: o să fie bine, o să mai trăiești?

Eu, unul, am simțit că m-am întors la întrebari pe care nu le-aș fi pus altfel vizavi de viața și de ceea ce va urma. După ce am aflat vestea, mi-au trebuit câteva zile sa o diger, iar apoi am intrat într-un… mood operațional, sa îi spunem”, a detaliat Nartea.