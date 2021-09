De ce urăsc tinerii să vorbească la telefon: ce este, de fapt, „generația pe silent”

Mai ții minte când îți downloadai ringtone-uri pentru telefon? Când te suna cineva, auzeai melodia preferată sau un anumit sunet setat de tine. Puteai chiar seta o anumită melodie pentru fiecare persoană în parte, ca să știi cine te sună chiar înainte să te uiți la telefon. Acum, e liniște. Tinerii aud doar vibrațiile telefonului când sunt apelați. Uneori, nici măcar pe acelea.

De ce urăsc milenialii să vorbească la telefon? Tendința „generației mute” este prea evidentă: persoanele care cresc în era digitală au adoptat forme alternative de comunicare, provocând un declin al apelurilor vocale. Tehnologiile din anii trecuți, cum ar fi SMS, MSN Messenger, BBM și Myspace au pregătit calea către cele mai populare forme de comunicare digitală de astăzi, cum ar fi WhatsApp, Facebook Messenger și Snapchat.

Datele unui studiu realizat de BankMyCell arată cam așa: 75% dintre mileniali evită apelurile telefonice, deoarece consumă mult timp, iar 64% dintre ei încearcă să evite persoanele care le cer ajutorul printr-un apel telefonic. De asemenea, 63% dintre oameni folosesc scuza „Nu am observat că sună/vibrează”, ca motiv pentru evitarea apelului, iar 12% dau vina pe semnal. Mai mult, 29% dintre oameni evită cel mai mult apelurile de la prieteni, 25% de la familia lor și 21% de la serviciu. Cel mai interesant, 81% dintre mileniali au anxietate înainte de a efectua un apel telephonic, iar 88% dintre oameni ar prefera să aibă internet nelimitat, în loc de apeluri și SMS-uri nelimitate.

De ce nu mai vrem să vorbim la telefon

Tinerii afirmă, așadar, că-și pierd timpul vorbind la telefon, că apelurile telefonice îi întrerup din activitățile lor, că sunt ineficiente, enervante, stresante și că lucrurile s-ar rezolva mult mai ușor prin mesaje. Personal, pot empatiza cu câteva dintre aceste motive. Eu prefer să dau un mesaj în care să explic ce vreau să comunic, în loc să apelez.

De ce? Pentru că, în primul rând, nu știu dacă deranjez persoana pe care vreau s-o contactez, în momentul respectiv și pentru că știu că și pe mine mă deranjează să-mi sune telefonul când sunt concentrată să scriu un articol. Îmi pierd ideea, trebuie s-o iau de la capăt și nu mai sunt productivă. Un mesaj primit îl pot ignora până când termin ce am de făcut, apoi răspund. Merg pe principiul urgențelor: nu e urgent, nu mă suna. Vrei să vorbim mai detaliat? Dă-mi un mesaj, întreabă-mă când sunt disponibilă să discutăm și îți comunic când am timp. Mi se pare mult mai eficient și respectuos.

Dar sunt unele persoane care deja sunt într-o extremă bizară: unora nu le place absolut deloc cum sună un telefon, indiferent de tonul de apel. Acei oameni devin stresați și anxioși când aud un telefon sunând și astfel își țin mereu telefoanele pe silent. Poate fi frustrant pentru cei care încearcă să te găsească, pentru că unii își țin telefoanele pe silent total, nici măcar pe vibrații. Efectiv, acei oameni consider că sunt cei mai nepăsători oameni: poate să ardă casa, că tu nu știi dacă te anunță cineva asta, decât dacă îți verifici telefonul. Probabil că suntem atât de afectați de zgomotele din jurul nostru, agitația și haosul din orașe, încât, dacă putem să controlăm un anumit sunet cum ar fi cel al unui apel telefonic, nu ezităm să-l anulăm.

Apelurile telefonice ne fac anxioși

Există studii care au concluzionat că introvertiții sunt mai sensibili față de anumiți stimuli. Printre acești stimuli ar putea fi și ringtone-ul telefonului. Unii chiar au anxietate când trebuie să dea un telefon: transpiră, le tremură mâinile și vocea, se bâlbâie și așa mai departe. Ba chiar, preferăm să comandăm mâncare folosind aplicații precum Glovo, FoodPanda sau TakeAway, în loc să sunăm la pizzerie direct. E mult mai ușor, câștigi timp și te bucuri de produsele comandate în cel mai scurt timp.

Un alt sondaj Ofcom din 2017, citat de The Guardian, a arătat că doar 15% dintre tinerii între 16 și 24 de ani consideră că apelurile telefonice sunt cea mai importantă metodă de comunicare. Același studiu a constatat că 49% dintre adolescenți erau mulțumiți cu trimiterea de e-mailuri, mesaje text sau mesaje instantanee în aplicații precum WhatsApp, cu cineva care se afla în aceeași cameră cu ei. Și există o mulțime de moduri diferite de a ne trimite un mesaj reciproc acum.

Trăim în era mesajelor scrise. Nimeni nu mai are timp să stea de vorbă la telefon. Și e mai simplu, într-adevăr. Dacă cineva are ceva să îți transmită, o poate face prin SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram etc. Între timp, tu poți să-ți vezi de treabă și să citești mesajele când ai timp sau chef. Doar în cazurile de urgență răspund la telefon – așa gândesc cei mai mulți tineri din ziua de azi.

Suntem mereu conectați la telefon

Încă un motiv pentru care ne ținem telefoanele pe silent este că suntem mereu cu ele în mână. Ar fi aproape imposibil să ratezi un apel, dacă ai smartphone-ul cu tine la birou, la masa de prânz, în fața televizorului, în baie și chiar sub pernă, când dormi, noaptea. Pe vremuri, când stăteai de vorbă pe Yahoo Messenger, când plecai de la calculator, ziceai “BRB”. Acum, nu mai zice nimeni asta. De ce? Pentru că trăim mereu în telefon. Suntem mereu conectați.

Un trend pe care l-am observat din ce în ce mai des în ultimul timp sunt mesajele vocale. Dacă nu-ți place să vorbești la telefon dintr-unul din motivele enumerate mai sus sau chiar altele, dar ți-e și lene să tastezi, poți înregistra un mesaj vocal. În felul acesta, economisești și timpul pe care l-ai aloca tastării de mesaje și i-ai scuti și timpul petrecut la telefon persoanei pe care ai suna-o. E un fel de win-win situation.

Astfel, persoana pe care o contactezi vede că i-ai dat un mesaj, dă play la înregistrare și îți răspunde. Când are timp și, desigur, chef. Pare o modalitate superficială, dar este eficientă. Când vorbești la telefon, pe lângă subiectul pe care vrei să-l abordezi, întotdeauna, fără excepție, trebuie să faci și niște small-talk: ce mai face prietenul tău, cum mai e vremea pe la el prin oraș, cum e la noul job etc. În condițiile în care tu vrei să-ți împrumute niște bani, spre exemplu.

Oricum ai prefera să vorbești la telefon, un lucru e sigur: toți trăim în era tehnologiei, până și bunicii noștri au un telefon (nu trimit ei mesaje, te sună, ce-i drept) și nu putem să fugim de comunicare. Prin orice metodă ar ajunge mesajul la noi, trebuie să fim receptivi așa cum considerăm fiecare.