Generația „pe silent”: de ce tinerii își țin telefoanele pe vibrații

Dacă ai între 16 și 24 de ani, sigur îți ții telefonul pe silent. Nu e o regulă, dar asta spun studiile: tinerii nu mai consideră apelurile telefonice importante.

Sunt și excepții de la regulă, dar se pare că tinerii nu mai vor să audă când sunt sunați. Un sondaj al analistului tehnic Sensor Tower a arătat că numărul de descărcări de tonuri de apel a scăzut cu aproape un sfert în Marea Britanie între 2016 și 2020 – de la 4,6 la 3,7 milioane.

Un alt sondaj Ofcom din 2017, citat de The Guardian, a arătat că doar 15% dintre tinerii între 16 și 24 de ani consideră că apelurile telefonice sunt cea mai importantă metodă de comunicare. Același studiu a constatat că 49% dintre adolescenți erau mulțumiți cu trimiterea de e-mailuri, mesaje text sau mesaje instantanee în aplicații precum WhatsApp, cu cineva care se afla în aceeași cameră cu ei. Și există o mulțime de moduri diferite de a ne trimite un mesaj reciproc acum.

De ce ne ținem telefoanele pe silent

Ba chiar, preferăm să comandăm mâncare folosind aplicații precum Glovo, FoodPanda sau TakeAway, în loc să sunăm la pizzerie direct. E mult mai ușor, câștigi timp și te bucuri de produsele comandate în cel mai scurt timp.

Trăim în era mesajelor scrise. Nimeni nu mai are timp să stea de vorbă la telefon. Și e mai simplu, într-adevăr. Dacă cineva are ceva să îți transmită, o poate face prin SMS, WhatsApp, Facebook Messenger, Telegram etc. Între timp, tu poți să-ți vezi de treabă și să citești mesajele când ai timp. Doar în cazurile de urgență răspund la telefon – așa gândesc cei mai mulți tineri din ziua de azi.

Analiștii au mai spus că adolescenții preferă ca telefonul să le vibreze sau să primească mesaje și apeluri prin smartwatch-uri sau Fitbits, astfel încât părinții sau profesorii nu îi prind că se uită la telefon.

Încă un motiv pentru care ne ținem telefoanele pe silent este că suntem mereu cu ele în mână. Ar fi aproape imposibil să ratezi un apel, dacă ai smartphone-ul cu tine la birou, la masa de prânz, în fața televizorului, în baie și chiar sub pernă, când dormi, noaptea. Pe vremuri, când stăteai de vorbă pe Yahoo Messenger, când plecai de la calculator, ziceai “BRB”. Acum, nu mai zice nimeni asta. De ce? Pentru că trăim mereu în telefon. Suntem mereu conectați.