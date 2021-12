Cunoscuta scriitoare de romane gothic horror, Anne Rice, a murit

Anne Rice, cunoscută publicului larg pentru romanele sale de groază, a murit la vârsta de 80 ani. Anunțul a fost făcut chiar pe pagina oficială de Facebook a acesteia.

De-a lungul timpului, Anne Rice a scris numeroase romane gothic horror care au alimentat imaginația fanilor săi. Ba chiar, cel mai cunoscut dintre acestea s-a transformat, la un moment dat, într-unul dintre filmele de referință ale nișei sale, avându-i în rolurile principale pe Brad Pitt și Tom Cruise.

„Interviu cu un Vampir”, „piesa de rezistență” a scriitoarei Anne Rice

În 1994, Anne Rice devenea cunoscută la nivel mondial, după ce regizorul Neil Jordan lua decizia de a-i transforma cartea în film. De altfel, nu știm dacă din pricina cărții, a scenariului, ori chiar a distribuției de excepție, însă „Interviu cu un Vampir” devenea, la scurt timp de la lansare, una dintre cele mai iubite pelicule. Mai mult, filmul este considerat, chiar și la aproape 28 ani de la lansare, unul dintre cele mai bune filme cult ale tuturor timpurilor.

Lansarea filmului a creat, de asemenea, un val de obsesie în jurul autoarei Anne Rice. Cu toate că notorietatea sa și-a găsit începutul în anii ’70, lansarea filmului a creat un fenomen egalat, în timp, poate doar de J. K. Rowling.

Născută în data de 4 octombrie 1941, în New Orleans, scriitoarea nu a avut mereu cea mai frumoasă viață. Cu toate astea, nu s-a dat bătută. În 1976, aceasta s-a confruntat cu cea mai mare dramă din viață, moartea fiicei sale. Necazul a impulsionat-o să scrie, astfel că, într-un mod bizar, se poate spune că tragedia prin care a trecut a dat naștere unuia dintre cele mai mari fenomene din lumea scriitoricească, Rice tratându-și depresia prin scris.

Ultima adaptare pentru micul ecran a unei scrieri de-a lui Anne Rice s-a întâmplat în august, lună în care „Interviu cu un Vampir” a primit o a doua șansă, cu o altă distribuție. În plus, acum mai puțin de două săptămâni, AMC a comandat o a doua serie numită „Anne Rice’s Lives of the Mayfair Witches”.