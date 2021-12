Actrița din România care este pe lista New York Times. Topul în care a fost inclusă artista

Veste incredibilă pentru România. O actriță din București a fost inclusă pe lista celor mai buni actori ai anului 2021, publicată de publicația americană The New York Times. Artista are 38 de ani și a jucat în filmul „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, regizat de Radu Jude. Filmul a primit o nominalizare ca una dintre cele mai bune pelicule ale anului. Cine este actrița din Capitală care a cucerit America.

O actriță din București a devenit celebră în ziarul New York Times

Actorii români au fost dintotdeauna extrem de talentați, iar generația tânără nu se lasă mai prejos. Recent, o actriță în vârstă de 38 de ani din România a fost inclusă într-un clasament al celor mai buni actori ai anului 2021.

Este vorba despre bucureșteanca Katia Pascariu, protagonista filmului „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, regizat de Radu Jude. Roșcata originară din Capitală a impresionat criticii de film din America, numele ei fiind menționat alături de actori grei de la Hollywood.

Pe lista actorilor de top din 2021 se numără Denzel Washington, pentru rolul din filmul „The Tragedy of Macbeth”, Joaquin Phoenix pentru „C’mon, C’mon”, Benedict Cumberbatch cu rolul din „The Power of the Dog” sau Kristen Stewart pentru „Spencer”, în care joacă rolul regretatei Lady Di, Prinţesa Diana.

Conform celor de la Adevărul, lista actorilor anului 2021 din The New York Times a fost realizată de criticul de film american A. O. Scott. Specialistul a fost fascinat de performanţa actriței românce Katia Pascariu.

Scott susține că rolul româncei de 38 de ani a scos în evidenţă contrastul dintre primele minute ale filmului, în care roșcata apare în costumul Evei, şi restul filmului, în care este îmbrăcată sobru, iar fața îi este acoperită de o mască.

„Primele trei minute ale filmului ne prezintă filmarea, ceea ce înseamnă că Pascariu îşi asumă o expunere fizică maximă. Restul filmului e complet îmbrăcată şi aproape mereu cu mască, ceea ce amputează unele elemente şi unelte uzuale care ajută un actor în reprezentaţia sa. Abia dacă avem prim-planuri, nu vedem niciun zâmbet sau vreo grimasă, aşa că îi ghicim stările uitându-ne la ochii ei”, a mărturisit criticul american.

Cine este actrița Katia Pascariu

Românca ce a reușit să impresioneze cei mai mari critici de la Hollywood are 38 de ani și vine din București. Katia Pascariu a absolvit Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” şi are un masterat în Antropologie şi Dezvoltare la Facultatea de Sociologie din cadrul Universităţii din Bucureşti.

Din 2016, roșcata joacă pe scena Teatrului Evreiesc de Stat din Bucureşti şi are spectacole la Centrul de Teatru Educaţional Replika. În 2007, actrița a fost nominalizată la Premiul UNITER pentru rolul de debut din spectacolul „Vitamine”.

În cinema s-a făcut remarcată în peliculele „Schiţa unui sfârşit“ (2011), de Georgiana Madin, „După dealuri“ (2012), de Cristian Mungiu, şi „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc“ (2021), regizat de Radu Jude.