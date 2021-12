Cine o va înlocui pe Scarlett Johansson, după ce actrița a „dat bir cu fugiții”, în thriller-ul „Ghosted”

Schimbări majore în producția cinematografică „Ghosted”, după ce Scarlett Johansson a abandonat filmările. Locul acesteia a fost luat de actrița de origina hispanică, Ana de Armas.

Cum Scarlett Johansson s-a făcut „nevăzută”, Ana de Armas ar urma să-i preia acesteia rolul din „Ghosted”, producție pusă la cale de Apple. Thriller-ul de acțiune va fi difuzat pe platforma de streaming a acestora, imediat după finalizare. În momentul de față, o dată exactă a lansării noului film nu este știută, bănuindu-se, totuși, că acesta va putea fi urmărit cândva în 2022, dacă nu chiar 2023.

Ana de Armas va trebui să se ridice la nivelul lui Scarlett Johansson

Actrița, cunoscută pentru rolul din „No Time to Die” va trebui să găsească o soluție pentru a umple golul lăsat de Scarlett Johansson. O misiune grea, asemenea celei din celebra serie Bond, de altfel.

Ana de Armas va face echipă, în „Ghosted”, cu Chris Evans, actor cu care aceasta a mai împărțit același platou de filmare în „Knives Out” sau „The Gray Man” (film care urmează, dla rândului lui, să fie lansat în curând).

De Armas va mai juca, de asemenea, într-un nou film care își va avea premiera pe Netflix, structurat în jurul vieții celebrei Marilyn Monroe.

Conform informațiilor, plecarea lui Scarlett Johansson din distribuția „Ghosted” nu s-ar fi lăsat cu supărări, totul întâmplându-se în termeni amicali, actrița fiind implicată, în acest moment, și în alte producții cinematografice, astfel că a fost obligată să aleagă. Până la urmă, nici măcar Scarlett nu poate munci 25 de ore, într-o zi cu 24.

Cât despre Apple, utilizatorii platformei de streaming ar putea fi bucuroși să afle că gigantul are în plan multe alte producții de succes, în afară de „Ghosted”. Printre acestea se numără: „Killers of the Flower Moon”, în regia lui Martin Scorsese, şi „Kitbag”, regizat de Ridley Scott – cu Joaquín Phoenix în rolul principal.