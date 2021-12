Top 10 cele mai ascultate melodii din 2021, conform Apple Music, pe genuri

Popularul serviciu de streaming Apple Music și-a făcut un obicei din a publica un top 10 cu cele mai ascultate melodii, iar 2021 nu face excepție de la regulă. Acestea sunt împărțite pe categorii și le poți vedea mai jos.

Dacă vrei să știi care au fost cele mai ascultate melodii din 2021, clasamentul celor de la Apple Music s-ar putea să-ți ofere o referință clară în acest sens. Discutăm de o serie de liste care cuprind nu doar piesele care au făcut valuri în ultimul an, dar și cele mai citite versuri ale unor melodii, cele mai ascultate pentru fitness sau cele mai căutate pe Shazam. Ca referință, Shazam este tot o companie Apple.

Top 10 cele mai populare melodii din ultimul an

Cea mai accesată melodie a anului pe Apple Music a fost „Dynamite” a grupului k-pop BTS, urmată de „drivers licence” a Oliviei Rodrigo, de „Positions” a Arianei Grande, „For The Night” (feat. Lil Baby & DaBaby) a lui Pop Smoke şi de „Blinding Lights” a lui The Weeknd, potrivit News.ro

Top 10 e completat de „Peaches” (feat. Daniel Caesar & GIVĒON) – Justin Bieber, „good 4 u” – Olivia Rodrigo, „STAY” – The Kid LAROI & Justin Bieber, „Dakiti” – Jhay Cortez & Bad Bunny şi de „Levitating” (feat. DaBaby) – Dua Lipa.

Topul 100 al celor mai citite versuri este dominat de „drivers licence”, iar în ceea ce privește plăcuta activitate de fitness, cea mai accesată piesă a fost „Heart & Heart” a lui Joel Corry, colaborare cu MNEK ce a fost remixată de Tiesto.

Nu mai puțin de 11,5 milioane de utilizatori au folosit aplicația Shazam pentru a descoperi Astronaut in the Ocean a rapperului Masked Wolf. Piesa a fost lansată original în 2019, dar a devenit virală pe TikTok în ultimul an și, în consecință, a cei mai mulți oameni și-au dorit să-i afle numele. The Weeknd s-a clasat pe locul al doilea, cu 8,5 milioane de căutari pentru „Save Your Tears”, în timp ce „Bad Habits” a lui Ed Sheeran a fost căutată de 8,1 milioane de ori.