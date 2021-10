Cele mai noi jocuri pentru PlayStation: ce noutăți pregătește Sony

Cea mai recentă prezentare Sony State of Play a fost difuzată și odată cu ea au venit o mulțime de actualizări pentru jocurile care urmează să devină disponibile pe PlayStation 4 și PlayStation 5.

Pe lângă faptul că ne oferă prima noastră privire asupra lui Little Devil Inside, un nou Star Ocean jocul numit Star Ocean: The Divine Force se îndreaptă pe PS4 și PS5 anul viitor.

Pentru a te asigura că nu pierzi nicio noutate despre jocurile PlayStation, iată toate știrile și trailerele de la Sony State of Play.

Little Devil Inside

Little Devil Inside a fost anunțat inițial la evenimentul PS5 din vara lui 2020, iar astăzi am aruncat în sfârșit o privire asupra gameplay-ului. Am văzut scurte vizionări despre gătit, vânătoare și luptă, dar nu am primit încă o dată de lansare.

Bugsnax: The Isle of Bigsnax este o actualizare gratuită pentru unul dintre cele mai ciudate jocuri de pe PS5

Young Horses adaugă o actualizare majoră gratuită pentru Bugsnax pe PS5 la începutul anului viitor. În această actualizare, bugsnax-ul din jocul principal este mult mai mare. Expansiunea are loc pe o nouă insulă care a fost ridicată de pe fundul oceanului și vor fi cel puțin o duzină de noi Bugsnax de prins.

Five Nights at Freddy’s Security Breach apare anul acesta

Cel mai recent joc din seria Five Nights at Freddy’s vine pe 16 decembrie. Un nou trailer ne-a oferit o privire grozavă asupra unora dintre monștrii terifianți din jocul clasic al camerei de securitate.

Star Ocean: The Divine Force a fost anunțat pentru PS4 și PS5

Cea mai recent joc din franciza Star Ocean va ajunge pe PS4 și PS5 în 2022. Jocul este un RPG de acțiune cu două personaje principale, printre alți membri ai echipei. În cadrul trailerului am putut vedea scene de luptă și explorare, nava spațială, un oraș uriaș și multe altele.

Death’s Door apare pe PlayStation luna viitoare

Reclamatul hit de acțiune indie de anul acesta, Death’s Door, va fi lansat luna viitoare pe PlayStation 4 și PlayStation 5. Data exactă pentru când vom putea butona jocul este 23 noiembrie.

Deathverse este un nou Battle Royale plasat în universul Let It Die

Grasshopper Manufacture și universul free-to-play Let It Die al lui GungHo propun o nou joc și anume Deathverse. Jocul oferă lupte PvPvE, arme nebunești și personalizare a personajelor.

King of Fighters XV Beta începe luna viitoare

Cea mai recentă intrare din seria de lungă durată King of Fighter primește o versiune beta deschisă în perioada 19 noiembrie – 22 noiembrie. Beta include 8 luptători, cu meciuri online și un mod de antrenament offline. Beta va fi disponibilă atât pe PS4, cât și pe PS5.

First Class Trouble este un joc asemănător cu Mafia

În First Class Trouble, un grup de jucători lucrează împreună pentru a încerca să scape de pe o navă de croazieră, dar doi dintre ei încearcă în secret să saboteze echipa. În perioada 2 noiembrie – 6 decembrie, abonații PS Plus de pe PS4 și PS5 pot descărca jocul fără costuri suplimentare.

OFK ajunge pe PS5 și PS4 în 2022

We Are OFK urmărește viața trupei indie pop OFK într-o aventură bazată pe povești. Jocul urmărește cariera membrilor trupei, viețile amoroase și multe altele. Pe lângă joc, EP-ul trupei apare și el anul viitor.