Cele mai mari reduceri de la Sony pentru PlayStation: jocurile pe care nu le-ai luat niciodată mai ieftin

Cea mai mare campanie de reduceri de la Sony este în curs de desfășurare. Acum, poți cumpăra sute de jocuri pentru PlayStation la prețuri foarte mici.

Reducerile de la Sony includ oferte pentru Returnal și The Last of Us Part II. De asemenea, alte jocuri pentru console PS4 și PS5 pe care le puteți cumpăra sunt Cyberpunk 2077 și Sackboy: A Big Adventure.

Ce exclusivității găsiți la reducerile Sony

Lista reducerilor de la Sony conține exclusivități cum sunt Returnal care scade de la 70 de dolari la 49,69 dolari, A Big Adventure a fost la 60 dolari iar acum este 34,79 dolari, The Last Of Us Part II de la 26 dolari scade la 14 dolari. Altă exclusivitate oferită de Sony este God of War care de la 10 dolari se reduce la jumătate. Cu această ocazie, ediția de lux a Days Gone la 30 de dolari este de fapt mai puțin costisitoare decât versiunea obișnuită de 40 dolari.

Titlurile oferite de terți sunt Cyberpunk 2077 care scade de la 70 la 49,69 de dolari, Sackboy: A Big Adventure se reduce cu 25 de dolari iar Outriders scade la 36 dolari, când de obicei se vindea la 60 USD. Pe lista ofertelor sunt incluse o grămadă de jocuri cum sunt Call of Duty și Assassin’s Creed. Astfel, Call of Duty: Modern Warfare din 2019 este redus la jumătate de preț iar Assassin’s Creed Valhalla a scăzut cu 25%, până la 45 de dolari.

Dacă nu ați luat Star Wars: Squadrons când era în biblioteca PlayStation Plus cu ceva timp în urmă, acum el poate fi achiziționat la 16 dolari. La fel, Star Wars: Battlefront II beneficiază de o reducere de 70% ajungând la 6 dolari. În unele cazuri, vei economisi mai mult dacă ești membru PlayStation Plus.

Sony a anunțat următorul lot de jocuri pe care abonații le pot cumpăra fără costuri suplimentare. Noul shooter tactic Hell Let Loose, Mortal Kombat X și PGA Tour 2K21 vor fi disponibile pentru cumpărare, începând cu 5 octombrie.