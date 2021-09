Oferta lunii septembrie de la PlayStation: ce te poți juca gratuit, ca abonat PS Plus

Serviciul de streaming de jocuri oferit de către Sony, face toți banii. PlayStation Plus aduce în oferta lunii septembrie câteva jocuri care te vor încânta.

Septembrie poate fi considerată luna vocațiilor. O să poți să vânezi, asasinezi sau chiar să gătești, totul datorită jocurilor oferite pentru cei care sunt abonați la PlayStation Plus. Astfel, o să poți intra în rolul unei adevărate „mașinării de ucis” în Pedator:Hunting Grounds sau în rolul unui maestru bucătar în Overcooked! All you can Eat și nu în ultimul rând, o să poți să dezvolți cele mai interesante metode de asasinare în Hitman 2.

Toate jocurile vor fi disponibile începând din 7 septembrie până în 4 octombrie.

Mai jos o să găsești și o scurtă descriere pentru fiecare joc.

Overcooked: All You Can Eat! | PS5

Overcooked!, Overcooked! 2 și tot conținutul suplimentar sunt amestecate împreună și remasterizate în această delicioasă ediție definitivă. Este vorba de sute de nivele de joc cooperativ sau singleplayer, local sau online. Jucătorii au la dispoziție campania, un mod denumit survival sau modul antrenament. Jocul conține caracteristici care să permită cât mai multor jucători posibil să se alăture nebuniei, cu opțiuni de interfață scalabile și opțiuni de daltonism.

Predator: Hunting Grounds | PS4

Un joc de vânătoare în care tu alegi daca ești prada sau prădătorul. Un joc multiplayer din genul shootere-lor asimetrice, care poate fi jucat și co-op. Tu și echipa ta versus Predator sau tu versus oameni, alegerea e a fiecăruia dintre noi. Care este alegerea ta?

Hitman 2 | PS4

Ce poate să fie mai frumos decât să te plimbi în jurul lumii? Păi să faci asta în timp ce îți urmărești țintele pe care trebuie să le elimini, cel puțin asta ar fi părerea lui Agent 47. Hitman 2 introduce noi moduri de a juca, noi moduri de joc și noi caracteristici, inclusiv noul mod Sniper Assassin cu primul joc cooperativ în franciză.