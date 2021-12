Cele mai bune filme din 2021: la ce să te uiți acum

Cu un an care se apropie de sfârșit și un alt sezon lung de premii în curs de desfășurare, este timpul să facem o listă cu cele mai bune filme din 2021. Anul acesta a reprezentat o revenire la normal, dacă putem să spunem așa, a cinematografiei, după ce a avut de suferit din cauza pandemiei de Covid.

După anul 2020, care a schimbat lumea, regizorii, producătorii, actorii, criticii și toți specialiștii din industria cinematografică au pornit spre 2021 cu titlurile lor cele mai reușite. Iată, așadar, o listă cu cinci filme care mi s-au părut personal cele mai bune de anul acesta.

Incontestabil, cel mai așteptat film a fost „Dune”. Și pentru mine, cel puțin, a meritat așteptarea, fiind unul dintre cele mai bune filme din 2021. Regizorul Villeneuve a adus o sensibilitate vizuală uimitoare clasicului SF „nefilmabil” al lui Frank Herbert. Dune: Part One este o capodoperă vizuală și emoțională. Dune: Part One este un film american de science-fiction epic din 2021 regizat de Denis Villeneuve și scris de Villeneuve, Jon Spaihts și Eric Roth. Este prima adaptare planificată în două părți a romanului din 1965 de Frank Herbert, acoperind, în primul rând, prima jumătate a cărții.

Amplasată într-un viitor îndepărtat, acțiunea filmului îl urmărește pe Paul Atreides în timp ce familia lui, nobila Casa Atreides, este împinsă într-un război pentru periculoasa planetă deșertică Arrakis. Distribuția peliculei îi include pe Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoa și Javier Bardem.

Dune a fost nominalizat la Globurile de Aur, pentru cea mai bună dramă. Filmul este a doua adaptare a lui Dune după filmul lui David Lynch din 1984, care, pentru mulți, a fost un eșec critic și comercial. După o încercare nereușită a Paramount Pictures de a produce o nouă adaptare, Legendary Entertainment a achiziționat drepturile de film și TV Dune în 2016, Villeneuve asumându-și rolul de regizor în februarie 2017. Scriitorii au încorporat o sensibilitate actualizată a secolului XXI în scenariu, inclusiv scoaterea în evidență a personajelor feminine.

Nici nu trebuie să-l fi văzut, ca să știu că este unul dintre cele mai bune filme din 2021. Deocamdată nu a apărut la cinema, dar abia aștept să-l vad. “The Matrix Resurrections”, mult așteptata continuare a filmelor care au revoluționatul genul science-fiction, reunește vedetele originale Keanu Reeves și Carrie-Anne Moss în rolurile emblematice pe care le-au făcut celebre: Neo și Trinity. În The Matrix Resurrections ne poartă înapoi la cunoscuta lume a două realități: cea de zi cu zi și cea din spatele ei. Pentru a afla dacă realitatea lui este o construcție fizică sau mentală și pentru a se cunoaște cu adevărat, domnul Anderson va trebui să urmărească încă o dată iepurele alb. Și dacă Thomas… Neo… a învățat ceva, este că alegerea, deși o iluzie, e totuși singura cale de ieșire sau de intrare în Matrix. Desigur, Neo știe deja ce are de făcut. Dar ceea ce nu știe încă este că Matrix este mai puternică, mai sigură și mai periculoasă decât oricând.

The Matrix Resurrections adaugă o mulțime de fețe noi francizei. Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen, Candyman) și Jessica Henwick din Iron Fist par a fi noii co-lideri, lucrând cu un set încântător de noi abilități și artilerie grea. Neil Patrick Harris apare ca psihologul lui Thomas Anderson. Și Jonathan Groff, Toby Onwumere, Max Riemelt, Eréndira Ibarra, Priyanka Chopra, Andrew Caldwell, Brian J. Smith, Ellen Hollman și Christina Ricci completează restul distribuției.

Top cinci cele mai bune filme din 2021

“No Time to Die” are toate ingredientele unui film cu James Bond, dar și multă emoție. Daniel Craig, cel mai bun 007, la final. În ultimul rol al lui Daniel Craig ca superspion, James Bond trebuie să salveze planeta de cea mai puternică armă din lume pe bază de ADN a lui Lyutsifer Safin, interpretat de Rami Malek. Poate este, și spun asta cu o doză de curaj, cel mai bun film al anului acestuia. Regizorul Cary Joji Fukunaga a făcut o treabă excelentă, adunându-și distribuția uriașă, efecte CGI impresionante și un fir epic bun al narațiunii, care ne introduc toate în exploziva poveste Bond.

Cu un cost de producție estimat la două sute de milioane de dolari și o durată de 163 de minute, “No Time to Die” este cel mai recent film cu James Bond și ultimul în care joacă Daniel Craig. Lansarea „No Time To Die”, cel de-al 27-lea film Bond, a fost amânată de trei ori din aprilie 2020, în condițiile în care cinematografele din întreaga lume au fost nevoite să își închidă porțile sau să impună restricții privind numărul de spectatori. Filmul Universal Pictures și MGM, parte a uneia dintre cele mai mari francize de la Hollywood, marchează a cincea și ultima interpretare a rolului agentului secret de către Daniel Craig, care încheie un mandat de 15 ani început cu „Casino Royale”, în 2006.

„Spider Man: No Way Home” este acum în cinematografe. Pentru prima dată în istoria filmelor cu Spider-Man, prietenosul erou al cartierului trăiește fără mască, dar și fără posibilitatea de a separa viața normală de cea de supererou. Când are nevoie de ajutorul lui Doctor Strange, miza crește mai mult decât oricând, ceea ce îl obligă pe Peter să privească cu alți ochi realitatea de a fi Spider-Man.

Filmul cu supereroi bazat pe personajul Marvel Comics Spider-Man, coprodus de Columbia Pictures și Marvel Studios și distribuit de Sony Pictures Releasing, este continuarea filmelor Spider-Man: Homecoming (2017) și Spider-Man: Far From Home (2019). Este al 27-lea film din Marvel Cinematic Universe (MCU). Filmul este regizat de Jon Watts și scris de Chris McKenna și Erik Sommers și îi are în distribuție pe Tom Holland în rolul lui Peter Parker/Spider-Man alături de Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina, Benedict Wong, Tony Revolori, Marisa Tomei, Andrew Garfield și Tobey Maguire.

În film, Parker îi cere doctorului Stephen Strange (Cumberbatch) să facă din nou secretă identitatea lui ca Omul Păianjen cu magie, după ce i s-a descoperit public identitatea în Far From Home, dar acest lucru sparge multiversul, permițând răufăcătorilor din realități alternative care s-au luptat cu versiuni ale lui Parker să vină în universul acesta.

Ca să rămânem tot în spectrul Marvel, “Eternals” este un alt tip de film Marvel, dar conține acțiunea, umorul și originalitatea specifice universului MCU. „Eternals” (Eternii), de la Marvel Studios, urmărește un grup de eroi nemuritori care au protejat Pământul și i-au modelat istoria și civilizațiile încă de la începutul timpului. Când creaturile monstruoase numite Deviants (Devianți), demult considerate pierdute în timp, revin în mod misterios, Eternii sunt nevoiți să se reunească pentru a apăra din nou omenirea.

Așadar, Eternals, în regia lui Chloé Zhao, prezintă o nouă echipă incitantă de supereroi din universul cinematografic Marvel, extratereștri străvechi care trăiesc pe Pământ, în secret, de mii de ani. În urma evenimentelor din “Avengers: Endgame”, o tragedie neașteptată îi obligă să iasă din umbră, pentru a se reuni împotriva celui mai vechi inamic al omenirii, Devianții.