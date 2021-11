Tom Holland promite că Spider-Man: No Way Home te va lăsa uluit: când îl vei putea vedea

Tom Holland promite că Spider-Man: No Way Home îi va uimi pe fani. Marvel Studios își mută încet, încet, focusul pe marketing către viitoarea sa colaborare cu Sony Pictures Entertainment.

Regizat de Jon Watts, blockbuster-ul va marca cea de-a treia lansare din trilogia de filme Spider-Man, după filmele Spider-Man: Homecoming din 2017 și Spider-Man: Far From Home din 2019.

În Spider-Man: No Way Home adevărata identitate a lui Peter Parker a fost dezvăluită lumii prin mărturisirea lui Mysterio (Jake Gyllenhaal). Acest lucru dă peste cap lumea lui Peter și îi pune pe toți cei dragi în pericol.

Spider-Man: No Way Home va avea lansarea luna viitoare

Fără ca Tony Stark (Robert Downey Jr.) să-i ofere îndrumare și protecție, Peter îi cere ajutor doctorului Strange (Benedict Cumberbatch). Cu toate acestea, vrăjitorul aruncă o vrajă care pare să deschidă un nou val de amenințări multiversale. Unele dintre aceste amenințări au apărut deja în trailerele anterioare pentru Spider-Man: No Way Home, inclusiv revenirea unor răufăcători emblematici ai Omului Păianjen, precum Doc Ock și Green Goblin al lui Alfred Molina.

Actorul principal a promovat viitorul film cu o mare promisiune. Într-una dintre postările sale de pe Instagram, care era pur și simplu o imagine a afișului, Holland a scris: „Acest film vă va uimi. Credeți-mă!”.

În mijlocul tuturor acestor zvonuri, totuși, Kevin Feige i-a avertizat pe fanii Marvel să-și țină sub control așteptările pentru Spider-Man: No Way Home. Parțial din cauza lipsei de material promoțional oficial pentru film, mulți s-au agățat de teorii avide online cu privire la povestea și distribuția filmului.

În timp ce MCU a recunoscut că unele dintre aceste posibilități sunt într-adevăr adevărate, altele nu sunt. În cele din urmă, fanii ar fi înțelept să nu creadă prea mult în nicio teorie, pentru a evita dezamăgirea.

Spider-Man: No Way Home va avea premiera pe 17 decembrie 2021, în Statele Unite ale Americii.