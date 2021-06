Cel mai futurist laptop din 2021, lansat de ASUS: cât costă ZenBook Pro Duo 15 cu OLED 4K

În ultimii ani, tot mai mulți producători de mobile au îmbrățișat ideea smartphone-urilor cu două ecrane sau cu panouri flexibile. Pe partea de laptopuri însă, doar cei de la ASUS au găsit cea mai interesantă și utilă implementarea a unui concept din același spectru, ZenBook Pro Duo 15 OLED.

În urmă cu aproximativ doi ani, cei de la ASUS au reinventat conceptul clasic de notebook cu prima generație de ZenBook Pro Duo. Acum, gadgetul a ajuns la a doua generație și, pe lângă upgrade-ul de performanță, este mai bun și din alte câteva puncte de vedere.

Cea mai memorabilă, utilă și scumpă particularitate ține de ecran. Acesta este un OLED 4K certificat HDR pe care ți l-ai dorit toată viața pe un laptop, iar acum îl poți avea. Cel de-al doilea ecran intitulat ScreenPad Plus are o diagonală de 14 inci și încorporează un mecanism de înclinare pentru a-ți fi mai la îndemână când ai nevoie de el, dar să devină rapid plat când îți închizi laptopul și îl bagi în geantă.

În mod previzibil, este disponibil în mai multe configurații hardware, dar ca să ai o referință financiară, prețul de achiziție în frumoasa noastră țară pleacă de la 13.500 lei. Toate versiunile pe care le găsești sau le vei găsi în curând în România sunt disponibile mai jos

– UX582LR-H2002R: Ecran OLED 4K UHD 440 niți, ScreenPad Plus 4K de nivel IPS, Intel Core™ i9-10980HK, NVIDIA GeForce RTX 3070 cu 8GB, 32GB DDR4 RAM integrat, stocare 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD, Windows 10 Pro

– UX582LR-H2017R: Ecran OLED 4K UHD 440 niți, ScreenPad Plus 4K de nivel IPS, Intel Core™ i7-10870H, NVIDIA GeForce RTX 3070 cu 8GB, 32GB DDR4 RAM integrat, stocare 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD, Windows 10 Pro

– UX582LR-H2013R: Ecran OLED 4K UHD 440 niți, ScreenPad Plus 4K de nivel IPS, Intel Core™ i7-10870H, NVIDIA GeForce RTX 3070 cu 8GB, 16GB DDR4 RAM integrat, stocare 1TB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD, Windows 10 Pro

Toate modelele de mai sus includ în cutie următoarele accesorii: palmrest, husă, stylus, stand pliabil.

Dacă ești creator de conținut, te vei bucura să afli că chipsetul grafic RTX 3070 în combinație cu cel mai nou procesor Intel Core i9 te vor ajuta să profiți de întregul set de funcții și îmbunătățiri incluse în NVIDIA Studio. Pe de altă parte, îl poți folosi și pentru gaming, dar ar fi trist. Acesta este un sistem pentru editare foto sau video, pentru proiectare și, nu în ultimul rând, pentru a-ți impresiona prietenii.

Pentru o performanță termică optimă, noul Active Aerodynamic System Plus (AAS Plus) folosește balamaua ErgoLift și ecranul înclinabil ScreenPad Plus de 14 inchi pentru a spori fluxul general de aer necesar răcirii cu 36%. Pentru facilitarea conexiunilor cu perifericele, ZenBook Pro Duo 15 OLED are o conectică mai mult decât suficientă și cât se poate de actuală, inclusiv două porturi ultra-rapide Thunderbolt™ 3 USB-C® care suportă rate de transfer al datelor de până la 40 Gbps, alături de funcționalitățile Power Delivery și DisplayPort. Aceste porturi permit utilizatorului să conecteze un ecran extern adițional 8K sau două ecrane 4K UHD. În același timp, ZenBook Pro Duo 15 OLED include, de asemenea, interfața de rețea ultra-rapidă WiFi 6 (802.11ax) pentru conexiuni wireless de până la 3 ori mai rapide decât cele prin WiFi 5.

În cazul în care te întrebi la ce ajută cel de-al doilea ecran, un instrument software proprietar intitulat ScreenXpert 2 te ajută să profiți la maxim de prezența lui între ecran și tastatură. Astfel, ScreenPad Plus poate funcționa ca un al doilea ecran uzual, pe care îți aduci ferestre de pe panou principal, te poate ajuta să sari mai rapid de la o aplicație la alta sau îți poate pune la dispoziție o serie stufoasă de funcții utile printr-un așa numit Control Panel sau Panou de Control. Ține doar tine la ce îl vei folosi, dar, din start, îți va face viața mai ușoară în Photoshop, Lightroom, Premiere sau After Effects.