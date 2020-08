Laptopul cu două ecrane a revenit în 2020 mai performant ca niciodată. E însă și util?

În 2020, mai mult ca oricând, ne-am întors cu toții către computere clasice, cât am lucrat sau lucrăm de-acasă. Dar poate fi un laptop „clasic” reinventat ca să fie și mai util? ASUS a făcut asta încă din 2019. A luat o zonă nefolosită de pe laptop și-a transformat-o în ecran. În 2020, a revenit cu ideea un pic retușată.

Zona din jurul touchpad-ului, pe laptop, e în general nefolosită. Unii producători au pus acolo un scanner de amprentă și mai mereu, pentru cele cu Windows, e o zonă în care să fie atașate diverse stickere pe care cu greu le dai jos. În 2019, ASUS a pus în zona respectivă tastatura cu modelul ZenBook Duo.

Recent, noile modele din seria asta au fost anunțate oficial. Dar înainte de asta am folosit un laptop un pic mai special: ROG Zephyrus Duo 15. În esență, la fel. Dar cu câteva atuuri.

Interpretarea ASUS pentru un laptop performant și diferit

Dat fiind că-i un Zephyrus, Duo 15 e în zona laptopurilor performante, de gaming. Asta înseamnă că-i bun la orice altceva l-ai folosi. Modelul pe care l-am folosit eu a avut așa: Intel Core i9 10980HK, 32 GB memorie RAM, dar și 2 TB de stocare. Windows 10 a venit la pachet. Sigur, nu-i de omis placa video Nvidia RTX 2080.

În momentul în care ASUS le-a anunțat pentru piața din România, au fost două configurații. Cea cu Intel Core i7 și RTX 2070 a avut un preț de pornire de 16.000 de lei. Cea de-a doua, de care am zis mai sus, ajungea la 21.900 de lei. Ai putea spune că-i prea scump, că nu oferă atât de mult pentru preț, dar nu asta e discuția. Laptopul are prețul respectiv pentru că are și componentele pe măsură.

Independent de toate celelalte componente, pe care le poți găsi și pe alte modele, pe modele Duo miza e ecranul ROG ScreenPad Plus. La 14,1 inci în diagonală, ASUS susține că-i cel mai mare ecran secundar folosit pe un laptop de gaming. Și oricum poate spune orice despre acest ecran, că-i oricum singurul producător care s-a dus atât de departe cu „prelungirea” ecranului principal. Iar rezoluția e un fel de 4K: 3.840 x 1.100 pixeli.

Ideea ScreenPad Plus e că-l folosi în diverse situații, de la gaming la editare foto-video, grafică sau doar vizionare de conținut. E un ecran secundar pe care poți trage alte ferestre și-ți prelungești spațiul de lucru în dimensiunile unui laptop clasic.

De data asta, pe Zephyrus Duo 15, ecranul se înclină la un unghi de 13 grade când ridici capacul. Și rămâne acolo. Nu e mobil și cred că-i mai bine. Dacă folosești, de exemplu, un stylus ca să desenezi ceva, știi că-i pe poziție.

ASUS l-a fixat așa și ca să permite un flux de aer prin sistemul Active Aerodynamic System (AAS) Plus. Potrivit companiei, această zonă crește fluxul de aer cu până la 30% față de implementările AAS precedente. Mă rog, nu cred că vei sesiza asta, dar ideea e că laptopul se răcește mai bine.

Indiferent de configurație, ambele ecrane sunt calibrate din fabrică și validate Pantone. Dar poți alege un model cu rată de refresh 300 Hz (dar doar Full HD) sau 4K și rată de refresh de 60 Hz. Personal prefer mereu rata mai mare de împrospătare și nu neapărat pentru gaming. Acțiunile îmi par mai cursive.

Personal, am apreciat mai mult designul din 2020 decât cel din 2019. Încă nu știu dacă aș folosi la maximum al doilea ecran, dar cu siguranță e ceva mai util decât Touch Bar de la Apple. Și cu siguranță îți permite o anumită flexibilitate, dat fiind că oricum pe un laptop obișnuit ai avea zona de lângă touchpad nefolosită. Și nu știu pentru câți contează, dar touchpad-ul de pe acest model devine și numeric pad. E un bonus.

Mai degrabă aș recomanda Zephyrus Duo 15 pentru performanța de care dă dovadă. Dacă nu te duci către cel mai scump model, la mai puțin de 15.000 de lei nu ai alt laptop care să concureze cu el. Bine, nici peste acest nivel nu ai, că are ca bonus ScreenPad Plus. Dar e performant, are un design aparte și ecranul secundar se poate dovedi util în fluxul tău de lucru. În al meu s-ar găsi pentru procesare foto și chiar vizionat sau ascultat lucruri în timp ce ecranul principal e folosit pentru altceva.

Aș zice că-i în 2020 nu se mai pune problema dacă acest concept e relevant sau nu. A ajuns la generația a doua și dacă ASUS menține strategia de-a face astfel de modele și în următorii ani vor apărea și mai multe aplicații adaptate. Iar, în esență, tot ai un computer puternic de care să profiți – cu sau fără ecran.

Da, există și un ZenBook Duo nou. De fapt, mai multe versiuni de nou

Ziceam că ASUS a actualizat și seria ZenBook Duo. Sunt patru versiuni, în functie de ce vrei de la ele. Iar compania promite până la 22 de ore de autonomie sau 16 ore cu ScreenPad activ. ZenBook Duo (UX481) are ecran principal tactil de 14 inci și un ScreenPad Plus de 12,6 inci (format 32:9).

UX481FA-HJ048R – Intel Core i5-10210U, 8 GB RAM, SSD de 512 GB și Windows 10 Pro / circa 5.800 lei în România

– Intel Core i5-10210U, 8 GB RAM, SSD de 512 GB și Windows 10 Pro / circa 5.800 lei în România UX481FA-HJ048T – la fel ca mai sus, dar Windows 10 Home / circa 5.750 lei în România

– la fel ca mai sus, dar Windows 10 Home / circa 5.750 lei în România UX481FL-HJ099R – Intel Core i7-10510U, 16 GB RAM, SSD de 512 GB și grafică Nvidia GeForce MX250. Are Windows 10 Pro / circa 7.900 lei în România

– Intel Core i7-10510U, 16 GB RAM, SSD de 512 GB și grafică Nvidia GeForce MX250. Are Windows 10 Pro / circa 7.900 lei în România UX481FL-HJ113T – Intel Core i7-10510U, 16 GB RAM și SSD de 1 TB. Are Nvidia GeForce MX250 cu 2 GB memorie RAM și Windows 10 Home / circa 7.600 lei în România

Ți le-am menționat și pe acestea ca să compari un pic cu Zephyrus Duo 15. Sigur că prețurile nu sunt similare, cum nici dotările tehnice nu-s. Așa că dacă iei în serios un concept de tipul acesta, cel mai bine cauți cel mai ieftin Zephyrus și, pe termen lung, ieși în avantaj. Iar alt Zephyrus de care să te interesezi e G14. L-am prezentat aici.