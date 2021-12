Ce se întâmplă cu prețurile la laptopuri și tablete, chiar în prag de Crăciun

Cumpărăturile pentru Crăciun au început și cred că te interesează să știi cum stă situația la produsele electronice.

Analiştii estimează că livrările de PC-uri şi tablete din timpul trimestrului de sărbători sunt așteptate să scadă din cauza constrângerilor și rezervelor din lanțul de aprovizionare, precum și din cauza creșterilor de costuri în jurul logisticii care continuă să fie o povară pentru introducerea produselor în multe canale de vânzare, conform Economica.

Livrările globale de PC-uri tradiționale vor ajunge la 344,7 milioane de unități în acest an, potrivit celor mai recente previziuni ale unui studiu realizat de International Data Corporation (IDC).

În timp ce se așteaptă ca livrările anuale să crească cu 13,5% pe parcursul anului, livrările din timpul trimestrului de sărbători sunt așteptate să scadă cu 3,4%.

Și tabletele au o tendință similară, cu livrări anuale în 2021 în creștere cu 4,3%, în timp ce livrările din trimestrul al patrulea sunt așteptate să scadă cu 8,6%. Între timp, tabletele își vor continua declinul, deoarece această categorie rămâne afectată de vânzările de smartphone-uri și de PC-urile notebook.

„Piața a depășit vârful cererii de PC-uri pandemice”, a declarat Jitesh Ubrani, manager de cercetare în cadrul IDC Mobility and Consumer Device Trackers. „Deși am observat o oarecare încetinire a cererii consumatorilor în anumite segmente și piețe, cererea pentru jocuri rămâne o excepție, iar cererea globală a consumatorilor este mult peste nivelurile de dinaintea pandemiei. În plus, debutul saturației pe unele piețe de educație este o altă cauză pentru scăderea așteptărilor în trimestrele următoare”.