Ce e noul retro, pariul pe nostalgie al giganților Netflix, HBO și nu numai

Lumea se schimbă cu o viteză amețitoare, iar cei care simt că nu mai pot ține pasul cu prezentul caută să redescopere trecutul cu experiența și mintea de acum. Giganții ca Netflix, HBO și alții știu asta. Pariază miliarde pe nostalgie și pare că le iese.

Mai ții minte cât de repede ai trecut de la colecționat abțibilduri cu fotbaliști la căutări pe Google despre NFT – active în format digital? Posibil să nu-ți fi pus niciodată problema în felul ăsta, dar, dacă stai să te gândești bine, nu-i o perioadă atât de lungă de timp între aceste două momente. Vorbim de vreo 15-20 de ani, timp în care totul s-a transformat pe repede-înainte.

Ai la dispoziție acum totul, grație dezvoltării internetului și accelerării globalizării. E un lucru extrem de bun, doar că există niște sentimente pe care noul nu ți le poate aduce.

Se numește nostalgie, iar giganții care astăzi sunt considerați din zona tech nu ignoră deloc acest lucru, ba din contră. De la haine la muzică, de la jocuri la filme, observi o tendință spre lucrurile vintage, iconice ale anilor 80, 90 și chiar 2000. Nu greșești dacă-i spui noul retro.

Sună a contradicție de termeni, dar nu-i deloc așa. E doar nostalgie împachetată pentru vremurile de azi.

Moda reuniunilor

Parcă ideea de a te întoarce la lucrurile cu care ai crescut nu a fost niciodată mai apăsătoare decât în pandemie. Cu milioane de oameni blocați în casele lor, la distanță de prieteni, familie și colegi, sentimentul de nostalgie a fost mai prezent decât oricând. Cum era normal, acest lucru a fost speculat de toate industriile, dar în special de cea de film.

Un studiu realizat de Radio Times și citat de BBC arată că 43% dintre persoanele intervievate au declarat că, pe perioada pandemiei, au decis să se uite din nou la producțiile clasice, fie că era vorba de lungmetraje sau seriale iconice.

Clanul Soprano, spre exemplu, serie încheiată în 2011, s-a bucurat de un real succes. Platforma Now a celor de la Sky a consemnat o creștere cu 122% a vizionării serialului printre cetățenii din Marea Britanie, iar HBO a consemnat un salt de 200% printre utilizatorii din Statele Unite.

De asemenea, producția Fresh Prince s-a întors pe BBC iPlayer cu o reuniune specială. Și nu, n-am uitat de reuniunea Friends, poate show-ul anului 2021, în lipsa unor alte reuniuni de acest fel.

Nostalgia, explicată din punct de vedere psihologic

Specialiștii susțin că astfel de întoarceri în trecut nu-s deloc o surpriză, așa cum par la prima vedere.

”Pandemia a provocat un disconfort psihologic, inclusiv incertitudine, frică și singurătate. Pentru a face față disconfortului psihologic, oamenii recurg adesea la nostalgie – un arc sentimental peste timp. Acționează ca un remediu, reducând disconfortul, cum ar fi singurătatea, și restabilind echilibrul psihologic”, explică Constantine Sedikides, profesor de psihologie, specializat în nostalgie la Universtitea Southampton.

E lesne de înțeles, așadar, de ce oamenii își găsesc confortul în filme și seriale familiare, cu care au crescut. Le aduc aminte de acele vremuri care erau lipsite de griji, vremuri mai sigure și poate mai bune pentru mulți.

Industria cinematografică s-a aruncat imediat să speculeze acest lucru. Moda reuniunilor poate fi doar startul – unul accelerat, e drept, și de pandemie. Dar nu te aștepta ca această modă să dispară foarte repede.

Ai, în acest moment, la îndemână sute sau mii de filme, noi și vechi, pe care să le urmărești pe platformele de streaming. Căutarea este, de multe ori, obositoare și atunci te întorci la ce ți se pare confortabil, chiar dacă poate ai mai văzut filmul/serialul ăla de cinci ori până acum.

HBO a dat lovitura cu Friends: Reunion

Pe tot acest fundal, reuniunea Friends nu avea cum să fie altceva decât un succes. Potrivit Variety, episodul special, apărut la 17 ani după ultimul episod al seriei, a fost urmărit de 29% dintre conturile HBO Max din SUA. Din totalul audienței, 55,4% au fost femei, mai mult de jumătate cu vârste cuprinse între 35 şi 54 de ani. Adică fix generațiile care au crescut cu acest serial iconic.

Prin comparaţie, „Wonder Woman 1984” a fost vizionat pe platformă în prima zi de Crăciun de pe 32% dintre conturile americane. Potrivit Nielsen, filmul a fost cel mai vizionat titlu de pe HBO Max în perioada 21 – 27 decembrie 2020, cu aproximativ 2,3 miliarde de minute redate.

Echipa din spatele acestei reuniuni a așteptat pentru ca pandemia să permită, totuși, filmări cu public și să-i aducă laolaltă pe cei șase actori din Friends. Așteptarea n-a făcut decât să crească interesul în jurul acestei producții, iar cei care așteptau ceva inside-uri de la filmări chiar le-au primit (vezi posibila atracție dintre Jennifer Aniston și David Schwimmer din timpul filmărilor).

Friends a stat pe Netflix o perioadă, iar drepturile de difuzare au fost cumpărate apoi de HBO. Sunt două platforme mari care-și împart astfel de seriale iconice tocmai pentru că există interes uriaș.

Nu înseamnă că Netflix a rămas mai prejos.

Netflix, eventuală reuniune și-n cazul Seinfeld?

Seinfeld e un alt serial iconic al anilor 90. E considerat unul dintre serialele care au pus bazele comediei în televiziune și, deși s-a prezentat drept un serial despre nimic, e considerată o producție nemuritoare. Nu-i de mirare, așadar, că și platformele de streaming s-au înghesuit pentru a-l avea – atât pentru fanii nostalgici, cât și pentru cei care îl descoperă abia acum.

Seinfeld a fost, până de curând, disponibil pe Hulu, dar drepturile de difuzare au fost cumpărate acum de Netflix și va ajunge acolo, chiar dacă acest lucru nu se va întâmpla prea curând. Nu va ajunge pe platformă mai devreme de luna septembrie: poate fi o problemă cu contractele sau altceva la mijloc.

Presa americană speculează că ar putea fi, de fapt, o strategie de marketing. N-ar fi exclus ca această pauză să fie intenționată, tocmai pentru a crește interesul fanilor pentru o eventuală reuniune. Dacă Friends a făcut asta, de ce nu s-ar fi gândit și creatorii Seinfeld la același lucru, nu?

Netflix a plătit pentru toate cele 180 de episoade ale Seinfeld nu mai puțin de 500 de milioane de dolari. Investiția trebuie justificată într-un fel sau altul și vom vedea când și cum se va întâmpla.

Secțiune specială pentru filme clasice

Netflix are o categorie întreagă dedicată filmelor clasice. Găsești acolo producții iconice, care par nemuritoare chiar și-n era internetului de mare viteză, în care viața și consumul se întâmplă pe repede-înainte.

Pariul pe nostalgie al gigantului din zona de streaming nu e doar despre filmele iconice ale anilor 80-90 în care joacă marii Pacino sau De Niro. E și despre producțiile de televiziune ale generațiilor care au crescut odată cu internetul, așa cum sunt Seinfeld și Friends.

Și HBO merge pe aceeași rețetă. Multe dintre producțiile iconice sunt de găsit și pe platforma americanilor.

Noul retro, și în industria de gaming

Noul retro e un trend pe care-l poți observa și-n industria de gaming. Sigur că Sony și Microsoft lansează console extrem de puternice și adaptate noilor tehnologii. Dar printre acestea își fac loc cu succes și trimiteri la perioada copilăriei și a adolescenți.

Una dintre aceste trimiteri vine chiar de la Nintendo.

Se pregătește să lanseze, pe 12 noiembrie, un dispozitiv de tip ”2 în 1”. E vorba de sistemul Legend of Zelda Game & Watch, care vine la pachet cu patru joculețe din universul Zelda și o interfață de tip ceas digital și cronometru. Totul e oferit în schimbul a 50 de dolari.

Vei găsi pe el jocurile Legend of Zelda, The Adventure of Link, versiunea Game Boy și Vermin. Nu e pentru prima dată când Nintendo a pariat pe nostalgie. A făcut-o și anul trecut, când a venit cu o consolă portabilă de mici dimensiuni, cu tematică Super Mario, cu ocazia sărbătoririi a 35 de ani de existență a francizei. Anul acesta, se împlinesc 35 de ani de la Zelda și, evident, de aici noul dispozitiv.

Noul retro e o direcție pe care pariază multe industrii. Poate că nu arată la fel ca atunci când erai adolescent, dar în multe cazuri se simte la fel.