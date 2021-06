Jocul care ține loc de ceas îți aduce aminte de copilărie: cât costă ”noul” Nintendo

Nintendo știe cum să parieze pe nostalgie, iar ”noul” său model confirmă din plin acest lucru.

Nintendo e un brand care a supraviețuit anilor și care se descurcă extrem de bine pe o piață dominată de giganții consolelor inteligente – Sony și Microsoft. A știut întotdeauna să apeleze la nostalgie atunci când tehnologia s-a dus dincolo de lucrurile palpabile.

Și o face cu succes și acum.

Nintendo a avut cândva Game & Watch și se pare că încă îl va avea.

”Noul” Nintendo Game & Watch

Nintendo lansează pe 12 noiembrie un dispozitiv de tip ”2 în 1”. E vorba de sistemul Legend of Zelda Game & Watch, care vine la pachet cu patru joculețe din universul Zelda și o interfață de tip ceas digital și cronometru. Totul e oferit în schimbul a 50 de dolari.

Vei găsi pe el jocurile Legend of Zelda, The Adventure of Link, versiunea Game Boy și Vermin. Ca să-ți faci o idee despre cum arată, poți urmări clipul de mai jos:

Nintendo a pariat și anul trecut pe nostalgie, când a venit cu o consolă portabilă de mici dimensiuni, cu tematică Super Mario, cu ocazia sărbătoririi a 35 de ani de existență a francizei. Anul acesta, se împlinesc 35 de ani de la Zelda și, evident, de aici noul dispozitiv.

La începutul anului, mai exact pe 10 martie, Nintendo oferea reduceri substanțiale de ziua celebrului joc (Mar10). Timp de trei zile, a venit cu o reducere de 35% jocuri precum Super Mario Party, Luigi`s Mansion 3, Super Mario Maker 2, Mario Tennis Aces. Mai toate jocurile menționate au putut fi cumpărate cu sume de până la 39 de dolari.

Era, practic, ultima zvâcnire de marketing pentru acea perioadă. Colecția clasică de jocuri cu Mario, reinventate pentru Switch, a dispărut pentru totdeauna începând cu 31 martie, atât din magazinul virtual Nintendo, cât și de pe rafturile magazinelor obișnuite. Nu înseamnă că va pleca, însă, din sufletele celor care au crescut cu celebrul joc. E o franciză de succes și e posibil să mai rămână așa mulți ani de aici încolo.