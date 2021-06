Top 10 HBO Go: cele mai bune filme pe care le poți vedea oricând

Un alt serviciu de streaming înseamnă o altă bibliotecă vastă de titluri de verificat, pentru a găsi ceea ce vrei să vizionezi. HBO Max este noul serviciu de streaming de la WarnerMedia, care găzduiește nu doar titluri de pe canalul de cablu cu plată HBO, ci și o mulțime de filme din universul Warner Bros., precum și din alte studiouri. Iată o listă cu filme de pe HBO Max, care sunt disponibile și pe HBO Go.

Filmele HBO Max disponibile la lansare sunt de-a dreptul grozave. Există o selecție excelentă de clasici, lansări destul de noi, filme cu super-eroi etc. Studioul din spatele The Dark Knight și Man of Steel are un număr solid de filme DC disponibile pentru a fi difuzate.

Așadar, consultă lista noastră cu cele mai bune filme de pe platforma de streaming HBO Max, disponibile și pe HBO Go, de mai jos. Lista conține filme care pot fi văzute oricând. Chiar dacă sunt filme de care ai auzit, dar nu ai reușit încă să le vezi, sau altele pe care le-ai văzut deja de nenumărate ori, îți garantez că vei găsi ceva care-ți place.

Harry Potter

Toate cele opt filme din franciza Harry Potter sunt disponibile pe HBO Go. Nu cred că mai e nevoie să spun ceva despre una dintre cele mai bune și mai reușite francize de film din toate timpurile. Seria Harry Potter poate fi vizionată oricând – personal, mi-am făcut un obicei s-o văd în fiecare an, măcar o dată.

Doctor Sleep

Doctor Sleep al lui Stephen King, continuă povestea lui Danny Torrance, la 40 de ani după șederea lui terifiantă în hotelul Overlook din „The Shining”. Marcat în continuare de trauma prin care a trecut când era mic, Dan a încercat să-și găsească liniștea. Dar totul e dat peste cap.

Dunkirk

Christopher Nolan a scris, regizat și produs această poveste de război remarcabilă, un thriller puternic și plin de acțiune. Primul ministru Winston Churchill a numit operațiunea de salvare un miracol.

Jackie Brown

Jackie Brown (Pam Grier) își suplimentează venitul de însoțitoare de zbor aducând bani murdari în S.U.A. pentru traficantul de arme Ordell Robbie (Samuel L. Jackson), până când un agent ATF și un polițist din L.A. o prind la aeroport. Din distribuția acestui film adaptat de Quentin Tarantino după romanul lui Elmore Leonard mai fac parte nume mari precum Robert Forster, Michael Keaton, Bridget Fonda și Robert DeNiro.

Wonder Woman

Soarta lumii este din nou în pericol și doar Femeia Fantastică o poate salva. Diana Prince trăiește în liniște printre muritori în perioada vibrantă anilor 1980 – o perioadă a excesului în care țelul e să ai tot.

Top 10 filme de pe HBO Go pe care poți să le vezi oricând

Batman Begins, The Dark Knight, The Dark Knight Rises

Toate trei sunt disponibile pe HBO Go și cu siguranță fanii seriei vor dori să o revadă, iar cei care încă nu au văzut seria, pot profita de disponibilitatea filmelor pe platforma de streaming.

Pulp Fiction

Jules Winnfield (Samuel L. Jackson) și Vincent Vega (John Travolta) sunt doi asasini care încearcă să recupereze o valiză care a fost furată de la șeful lor, mafiotul Marsellus Wallace (Ving Rhames). Viețile mai multor personaje, care aparent nu au nicio legătură unul cu altul, se împletesc, iar rezultatul este o serie de incidente amuzante, bizare și neobișnuite.

The Lord of the Rings: The Two Towers/Fellowship of the Ring/The Return of the King

Celebra trilogie Lord of the Rings este disponibilă pe HBO Go, pentru fani, dar și pentru cei care încă, din nu știu ce motive, n-au văzut-o până acum.

Joker

Joker este un film pe care toată lumea ar trebui să-l vadă. Filmul regizat de Todd Phillips se concentrează asupra unuia dintre cele mai controversate personaje negative din universul DC și spune o poveste fictivă, originală, nemaivăzută până acum pe ecran.

Seria Rocky

Cele șase filme din seria Rocky sunt disponibile pe platforma de streaming. Rocky este o serie de filme, avându-l în rol principal pe Sylvester Stallone, care joacă rolul lui Rocky Balboa. Seria a obținut mai mult de un miliard de dolari la nivel mondial.