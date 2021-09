Amazon schimbă regulile jocului, din nou: ce trebuie să facă vânzătorii

Cea mai mare companie americană de comerț online vine cu noi reguli. Amazon impune anumite pretenții, companiilor care au vânzări mari pe platforma sa, .

Sunt vizate, societățile care au vânzări de cel puțin 10.000 de dolari lunar. Conform Leader Team Broke, acestea au obligația să prezinte o asigurare de răspundere contractuală. Sfârșitul lunii octombrie este data finală a acesteia. Dacă până atunci nu se face dovada poliței, aceștia riscă să fie delistați.

În acest context, compania lansează „Asigurarea de răspundere contractuală Amazon”. Ea este special concepută pentru companiile locale care vând produse prin intermediul platformei.

„Asigurarea este acceptată de Amazon și are acoperire oriunde în lume, inclusiv în SUA și Canada. Produsul acoperă daune de până la 1 milion de dolari, provocate de produsele pe care sellerii le vând pe Amazon. Se știe că oricine poate deveni trader pe platforma americană şi poate vinde pe Amazon diferite produse fabricate în China sau în alte țări.

De luna aceasta, compania americană a decis să solicite o poliță de răspundere profesională și de răspundere generală, pentru eventualele daune produse clienților de mărfurile vândute de terţi prin intermediul platformei. Produsul lansat de noi și partenerii noștri de pe piața Lloyd’s se potrivește cu solicitarea Amazon, pentru această categorie de clienți. Asigurarea are rating A+ dat de S&P si AM Best, de asemenea condiție impusă de Amazon”, a declarat Alexandra Elena Durbacă, CEO Leader Team Broker.

Cum se obține o astfel de poliță?

Nu este dificil să procuri o astfel de poliță. Cei vizați pot să dea un simplu telefon către consultanții Leader Team Broker. Se lucrează cu chestionare ușor de completat și vei primi o cotație de preț, în doar 48 de ore. Se pare că, ieri s-a încheiat prima poliță de răspundere contractuală Amazon, pentru piața din România. Leader Team Broker este o companie de brokeraj în asigurări, cu 15 ani de experiență în managementul riscului și asigurărilor. A fost fondată în 2006 și are 40 de angajați. Aceasta oferă servicii la nivel național.

Gigantul și-a modificat politica comercială din cauza faptului că acesta a fost trimis în judecată. Comisia pentru siguranță a produselor de consum din SUA a încercat să oblige Amazon să își asume răspunderea pentru sute de mii de produse. Aspectul se referă la produse defecte sau care pun în pericol sănătatea cumpărătorilor.