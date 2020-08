Samsung Galaxy A71 și cele 7 motive pentru care poate fi noul tău telefon

Indiferent de vârstă sau activitate, să ai un smartphone nu mai e un moft. Iar în 2020 mai mult decât în oricare alt an am ajuns în punctul în care modelele disponibile chiar sunt pentru orice buzunar. Acum e despre Samsung Galaxy A71, telefonul care bifează excelent la atât de multe capitole, încât ar putea fi pe orice listă de cumpărături și upgrade.

Timp de cinci zile, perioadă care se încheie azi, am folosit la invitația Samsung telefoanele din seria Galaxy A. Dintre toate, despre Galaxy A51 am spus că atinge acel echilibru de dorit între performanță și preț. Și am spus asta în timp ce pe Samsung Galaxy A71 așteptam să se instaleze aplicațiile pe care le folosesc, dar și unele noi pe care le-aș recomanda.

Dintre toate aceste modele care mi-au trecut prin mână și prin fața ochilor în ultima săptămână, am găsit un loc și pentru Galaxy A71. Acesta e un telefon aparte, față de celelalte, pentru că preia cei mai buni din ambele lumi: modele ieftine și modele de top, ca S20 sau Note 20. Bine, dar ce-i atât de remarcabil la acest telefon?

7 motive pentru care poți alege Galaxy A71 fără regrete

Fotografii. Am apreciat enorm experimentul de-a face o ședință foto cu Galaxy A31. Dacă aș replica-o cu Galaxy A71, ar fi pe steroizi, chiar dacă sunt din aceeași serie. Aici e o cameră superbă de 64 MP cu un sistem precis de focalizare și care captează excelent culorile și detaliile. Apoi, pentru imaginile acelea cu unghi larg e un senzor de 12 MP, în timp ce te alegi și cu o cameră macro. Saltul de calitate e evident, iar când vine vorba de video și foto ar trebui să țintești cât mai sus. Ca să nu mai zic că poți filma și 4K, dacă te încântă.

Ecran. Pentru Galaxy A41 am spus că poți face din telefon propriul centru de entertainment pe care îl iei peste tot și ai conexiune la internet. Ce poate fi și mai bun de atât? Un ecran și mai mare. Cum eu folosesc cel mai des Netflix și YouTube pe telefon, apreciez oricând ecranul mai mare. Galaxy A71 are unul de 6,7 inci tot Super AMOLED care arată spectaculos.

Autonomie. Ce faci cu un telefon, dacă bateria nu-l duce nici măcar pentru o plimbare până la magazin? Exagerez un pic, dar în cazul Galaxy A71 autonomia nu-i o problemă. L-am trecut prin câteva sesiuni de Netflix, Spotify și chat fără bătăi de cap. Are o baterie de 4.500 mAh, dar mai important e că are încărcare super rapidă ca pe modelele de top: încărcător de 25 wați inclus în pachet.

Audio. De aproape trei ani folosesc exclusiv căști wireless, mai mari sau mai mici, cum ar fi Galaxy Buds sau Buds Live, dar încă mă cert cu oameni care-mi spun că mufa de căști pe telefoane ar trebui să revină. Chiar dacă eu nu-s interesat de așa ceva, iată, Galaxy A71 are mufa respectivă. Ceea ce, în contextul divertismentului, poate fi un bonus excelent, dacă apreciezi să asculți radioul clasic. Pentru mine e un pic de nostalgie aici. Pentru tine poate fi doar plăcerea de a-ți folosi toate perechile vechi de căști.

Construcție. Aici preferințele sunt pe cât de numeroase sunt și modelele de telefoane, dar există un sentiment pe care îl ai când folosești un telefon „bine făcut”. Cel puțin asta a fost reacția mea când am pus prima dată mână pe Galaxy A71. E la fel de bine construit, robust, ca un model de vârf, ceea ce poate sau nu să conteze pentru tine, dar sentimentul pe care îl ai pe măsură ce îl folosești e unul care te face să ai încredere că nu te dezamăgește și că cine l-a făcut s-a luat în serios.

Design. De multe ori componenta de design face parte din construcție. De fapt, e și-o credință în zona asta: form follows function, adică nu poți crea un obiect care doar arată bine, ci trebuie și să funcționeze bine. Galaxy A71 e impresionant prin ce-a făcut Samsung pe spate, cu toate nuanțele de culoare pe care le observi în funcție de cum cade lumina pe fiecare triunghi de pe carcasă. Apoi, toate camerele sunt așezate într-un dreptunghi în stânga sus. De ce e relevantă poziția? Pentru că poți ține telefonul mai bine când faci poze și filmezi. Tot aici mai trebuie menționat că toate butoanele sunt pe partea dreaptă. Așa, când filmezi, de exemplu, ai acces la ele fără probleme, dacă ții telefonul pe orizontală cu mâna sub partea stângă. În fine, mai e ecranul: umple toată fața telefonului, cu margini destul de înguste și doar camera de selfie pe centru.

Performanță. Dincolo de ce-ai citi pe fișa tehnică a produsului, e un telefon care funcționează excelent în aproape toate situațiile în care l-ai folosi. Are 128 GB stocare și 6 GB memorie RAM, iar cu o astfel de combinație eu m-am descurcat excelent cât am folosit un Galaxy S10e. De la aplicațiile mele folosit pentru fotografie, cum ar fi VSCO sau Lightroom, până la câteva jocuri și făcut poze, schimbat între moduri, înregistrat un pic de video, revenit la poze, trecut în alt mod, Galaxy A71 nu-și prea arată prețul.

Tot demersul din ultima săptămână m-a adus în punctul în care am sesizat la prima mână ce înseamnă să treci de la model la model, ce poate face fiecare bine și ce ar mai trebuit îmbunătățit. Am vrut să închei cu Galaxy A71, pentru că aveam așteptări mari. Acum că am încheiat pot spune că telefonul livrează peste așteptări.