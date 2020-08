Am mutat tot divertismentul pe un Samsung Galaxy A41, cum ai putea face și tu

Acest telefon e în zona aia a dispozitivelor „de buget”. Prețul e onest, dotările sunt onorabile și eu i-am găsit un loc excelent în buzunarul meu și, mai ales, în mâinile mele.

La invitația Samsung am ajuns să folosesc în fiecare zi, pentru scopuri diferite, telefoanele din seria A. Iată că acum am ajuns la Galaxy A41, care, alături de Galaxy A51, stă undeva la mijloc atât ca preț, cât și ca performanță. În timp ce modelul Galaxy A31 l-am folosit pentru o ședință foto, pe acesta am zis să-l transform în „stație de entertainment”.

Samsung Galaxy A41 preia o parte din designul A51 și ce-am apreciat cel mai mult e că folosește un ecran Super AMOLED. Dacă nu ești familiarizat cu acest nume, e un moment bun să afli că-i tehnologia pe care Samsung a folosit pe toate telefoanele de vârf până în 2019, când a trecut la Dynamic AMOLED. Este în continuare unul dintre cele mai bune tipuri de panou pentru display, remarcabil prin nivelurile de luminozitate și culori. Pe Galaxy A41 ecranul e de 6,1 inci la rezoluție Full HD+, adică tot ce-ai avea nevoie ca să te bucuri de filme și seriale pe telefon.

Așa că de la ideea asta am pornit. Am scos telefonul din cutie, l-am pornit și-am început să-l configurez. N-am mai apelat la Smart Switch, ci am extras setările direct din Cloud. Mi-am instalat aplicațiile pe care le-am dorit, cum ar fi Netflix, HBO Go, Google Podcasts și Spotify, și am mai descoperit în telefon o aplicație surpriză: Radio.

Sigur, în 2020, nu-i deloc greu să asculți radio online, cu orice post din lumea asta vrei tu, gratis sau cu bani. Dar pe Samsung Galaxy A41 o faci în stilul clasic: conectezi căști pe fir în mufa de 3,5 mm și ai rezolvat situația. Recunosc că am apreciat din plin asta și pentru că-mi place radioul ca mediu.

Așa că iată-mă cu un Galaxy A41 configurat așa cum voiam: Spotify, HBO Go, Google Podcasts, YouTube și Netflix în bara de la baza ecranului. Un pic mai sus am pus radioul, aplicația pentru cameră, dar și YouTube Music (chiar dacă prefer Spotify pentru muzică, dar nu se știe niciodată). Cu o aranjare minimalistă și un super ecran, telefonul e gata să-și facă treaba pe care o am pentru el.

Pentru ce-am făcut eu, și-ți recomand și ție, ar trebui să mai ai în vedere ceva. Galaxy A41 are modul Dolby Atmos, care funcționează cu căști. Deocamdată, eu am pe mână Galaxy Buds și Galaxy Buds Live. Dintre acestea, pe cele din urmă le recomand pentru apeluri și videoconferințe, în timp ce primele îmi par mult mai bune pentru muzică și video. Izolează foarte bine sunetele exterioare, datorită designului, și ai o mulțime de moduri pe care le poți folosi ca să sune așa cum vrei. Desigur, poți oricând să folosești căști cu fir, dar cele pe care le-am eu sunt mari, over ear.

În esență, Samsung Galaxy A41 e un telefon așa cum te-ai aștepta de la acest producător. Excelează prin ecran, are un design care nu-i trădează prețul și oferă opțiunile pe care le ai pe majoritatea telefoanelor Samsung.

Spațiul de stocare e de 64 GB, dar îți recomand și-un card, dacă plănuiești să stochezi multe filme și seriale pentru redare offline. Suportă microSDXC, așa că viteza nu-i o problemă. În fine, că ziceam și de aplicația camerei foto. Galaxy A41 are un senzor de 48 megapixeli pentru imagini wide și 8 MP pentru ultrawide. E un setup pe care personal îl apreciez, că-mi plac imaginile realizate cu un unghi larg de cuprindere. Și că tot ziceam de videoconferințe, telefonul are o cameră de selfie de 25 megapixeli.