Samsung Galaxy A51: telefonul care a găsit echilibrul între preț și performanță

Prima surpriză mare de la Samsung a fost, în urmă cu un an, modelul Galaxy A50. A revenit cu aceeași rețetă și un telefon la fel de bun: Galaxy A51.

Când am vorbit de Galaxy A21s, acela era remarcabil prin preț: cel mai ieftin din seria Galaxy A de anul acesta. La mijloc regăsești modelul Samsung Galaxy A51. La invitația Samsung le folosesc pe fiecare ca să văd ce-i remarcabil la ele și care sunt acele caracteristici care le scot în evidență. În cazul acestui model prețul e onorabil și beneficiile sunt ceva mai sus decât te-ai aștepta.

Modelul pe care l-am folosit eu e denumit de Samsung Prism White. Și-ai zice că-i doar alb. Dar aici cred că-i de lăudat designul care îl pune cumva o treaptă mai sus decât ai crede. Pe spate sunt patru zone, fiecare cu nuanța ei de culoare. Așa cum menționam și la Galaxy A21s, designul n-a mai fost un detaliu lăsat la urmă. Așa că, da, te poți remarca ușor cu un așa model.

Ecranul e pe măsura așteptărilor: 6,5 inci, dar pe un Super AMOLED Full HD+. E înconjurat de margini subțiri și are doar camera de selfie pusă pe centrul ecranului. Unde e scannerul de amprente? Ei bine, e în ecran.

Spre deosebire de A21s, aici am apelat la Smart Switch ca să fac trecerea între telefoane. Am început de la un telefon “gol” și l-am regăsit cu toate lucrurile mele, gata de folosit. Și când zic folosit, înainte de toate mă opresc la camerele foto. Telefonul are un senzor de 48 megapixeli pentru camera principală, unul de 12 megapixeli pentru cea ultrawide și mai ai chiar și-o cameră macro.

Recunosc că n-am explorat niciodată prea mult fotografia macro, dar în cazul unui telefon poate fi un bonus ceva mai important. Poți experimenta cu această cameră pentru niște imagini pe care oamenii nu le văd, de regulă, pe Instagram. Așa cum am apreciat mereu camera ultrawide pentru modul în care îți schimbă felul în care vezi lumea, așa apreciez și la macro. Doar că în loc să cuprindă mult, încerci să cuprinzi cât mai puțin și cât mai spectaculos.

Dacă te-ai lua doar după cum arată telefonul, n-ai spune că-i unul pe care Samsung îl vinde la puțin peste 1.000 de lei. Culorile nebune de pe spate, ecranul foarte bun, dar și senzația pe care o ai când îl folosești îl plasează cu lejeritate aproape de modelele mai scumpe.

Pentru toate câte îți oferă telefonul, energia vine de la o baterie de 4.000 mAh. Nu chiar de vis, cel puțin nu ca pe Galaxy A21s, dar suficientă cât să îți susțină o zi întreagă de folosit telefonul. Totodată, trebuie să menționez mufa de căști. Deja a devenit un punct important de bifat pentru telefoane și, iată, chiar și Galaxy A51 o are. Astfel, toate căștile pe care le-ai adunat în toți anii de până acum primesc o viață nouă și nu mai rămân blocate doar pe laptop. Eu încă prefer căștile wireless, sunt mai ușor de folosit și fără niciun fir care să mă încurce.

Dacă ar fi să identific rapid câteva elemente prin care Samsung Galaxy A51 se remarcă, și pentru care l-aș recomanda altora, ar fi așa: ecranul, designul și performanța. Sigur, toate acestea raportate la preț. Dar vorbim de un model cu stocare internă de 128 GB și ți-ar trebui așa ceva pentru toate pozele pe care le vei face.

Deocamdată, dacă nu iau în calcul videourile 4K pe care le-am filmat cu unele telefoane, 128 GB e cantitatea de bun-simț pe care s-o vrei pe un telefon.

Ce nu e evident la prima vedere, dar merită menționat, e ecosistemul de aplicații și servicii pe care Samsung le pune la dispoziție chiar și pe acest telefon. Astfel, poate fi un antrenor personal de fitness și să-ți monitorizezi pașii, exercițiile fizice sau nutriția. Poate fi și un înlocuitor de cameră foto pentru cei care apreciază deprinderile acestea. Iar când vine vorba de entertainment ai la dispoziție atât Play Store, cât și Galaxy Store pentru jocuri sau aplicații de streaming.