Am făcut o ședință foto cu un telefon care costă doar 1.200 de lei

Un fotograf ceva mai popular decât mine a zis la un moment dat: „cea mai bună cameră foto e cea pe care o ai cu tine”. Bine, el zicea asta cu o cameră de 5.000 de euro în buzunar. Dar eu am avut un telefon.

În demersul meu de-a cerceta toate telefoanele serie Galaxy A, Samsung m-a provocat să văd ce pot face cu fiecare. Când a venit vorba de Samsung Galaxy A31, acesta se remarcă în fața Galaxy A21s printr-un ecran mai mult: Super AMOLED la rezoluție Full HD+. Asta mi-a făcut munca un pic mai ușoară când a venit vorba de sortat poze și procesat în VSCO. Voi reveni un pic mai târziu asupra aplicației și de ce-o recomand pe aceasta.

Galaxy A31 are trei camere foto: una de 48 MP wide, una de 8 MP pentru ultrawide și una de 5 MP pentru macro. Dat fiind subiectul și contextul, n-am făcut nicio poză macro. Dar le-am folosit din plin pe celelalte. Ca să nu mai spun că telefonul are o baterie de 5.000 mAh, așa că autonomia nu e o problemă. Iar la momentul la care l-am folosit costa 1.200 de lei.

Odată ce-am configurat telefonul după preferințele mele, cu revenire la un backup, mi-am regăsit și aplicația VSCO pe primul ecran. Și aici e vorba de cea pe care VSCO a făcut special pentru telefoanele Samsung. Din păcate, a și renunțat la ea între timp, dar eu încă o s-o folosesc. Are patru filtre create special pentru telefoanele Samsung și două dintre ele: unul rece, altul cald le vezi în seria de mai jos.

Cine a fost modelul? Cel mai frumos model: câinele meu (pe care îl găsești pe Instagram). Și i-am documentat în timpul ședinței foto modul în care explorează cu aceeași curiozitate și dimineața, și seara cartierul în care îl plimb. Așa că am sfârșit cu aproape 100 de poze făcute în vreo oră de plimbare. Am dat cu fav și le-am pus în folder special, apoi le-am lucrat până când a ieșit ce vezi mai jos.

Am făcut tot acest demers ca să văd cum e să folosesc un așa telefon ca principală cameră foto. Și-a fost mai bine decât mă așteptam. Nu se descurcă excelent când vine vorba de subiecte rapide, cum ar fi un câine care fugărește o pisică, dar după câteva minute de folosire m-am prins de limitări și am folosit telefonul mai bine. Așa că te las cu ce-a ieșit. În vocea închipuită a câinelui, că a fost plimbarea lui. Eu doar am imortalizat-o.

Ședință foto și „roadtrip” cu Samsung Galaxy A31