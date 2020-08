Probleme cu rețeaua Vodafone: serviciile de internet fix, afectate cel mai puternic

Rețeaua Vodafone întâmpină probleme pe 7 august. Cele mai afectate servicii sunt cele de internet fix furnizat către clienții UPC (companie integrată în Vodafone acum).

Clienții care au internet fix de la Vodafone, prin infrastructura fostei UPC, întâmpină probleme cu accesarea mai multor site-uri. Dintre acestea, cel mai cunoscut exemplu e facebook.com. În call center, Vodafone își informează clienții că sunt probleme de natură tehnică în mai multe zone din România.

Pe pagina de Facebook a operatorului, un client a semnalat următoarele: „Mai dati si voi drumu la servici azi in Mangalia ca din facturi nu reduceti orele in care serviciile nu sunt functionale. Sa va fie rusine liniile telefonice puse pe ocupat , abea astept firma Digi o firma care se respecta”. Răspunsul Vodafone a fost: „Am intampinat un incident de retea in acea zona. Departamentul tehnic ne-a confirmat faptul ca aceasta situatie s-a remediat. Avem rugamintea sa ne spui daca serviciul este functional.”

Un alt client se plânge de următoarele: „Rezolvăm si noi problema cu internetul? Felicitări, ati distrus si Upc ul!”. Operatorul a explicat situația asta: „Momentan, intampinam un incident de tehnic independent de noi. Te asiguram ca aceasta situatie se afla in atentia colegilor nostri care fac demersuri pentru a remedia situatia!”.

Deocamdată, sunt afectate mai multe zone din București și Ilfov, dar și alte orașe din România. Incidentul aduce aminte de problemele pe care Orange le-a avut în ianuarie, când a identificat trei secționări ale rețelei de fibră optică în județele Bistrița-Năsăud, Brașov și Mehedinți.

„Dorim să vă informăm că în acest moment, ne confruntăm cu o situație tehnică independentă de noi. Echipele noastre de tehnicieni sunt în acest moment în teren pentru a evalua și remedia situația. Din păcate, anumiți utilizatori pot întampina probleme în utilizarea serviciului de internet fix & TV. Totodată, din cauza acestui incident, call center-ul Vodafone pentru TV și Internet Fix nu funcționează în condiții optime.”

Vodafone într-un mesaj publicat pe Facebook

Aproape un milion de români, trecuți de la UPC la Vodafone

UPC a trecut în portofoliul Vodafone odată cu preluarea la nivel european a grupului Liberty Global. Pe piața locală asta a însemnat dispariția UPC și controlarea tuturor operațiunilor de către operatorul Vodafone.

Pe 31 martie, Vodafone Romania a anunțat finalizarea fuziunii cu UPC România. În România, portofoliul acestui furnizor de servicii a reprezentat o rețea care acoperea 3,1 milioane de gospodării și peste 960.000 de clienți. Ca urmare, UPC România a încetat să mai existe ca entitate juridică, fiind absorbită.