Orange a picat: clienții acuză probleme majore. Ce zice operatorul

Orange are probleme cu rețeaua pe 14 ianuarie. Mai mulți utilizatori se plâng că nu pot folosi datele mobile sau serviciile de voce.

În seara zilei de 14 ianuarie, rețeaua Orange a întâmpinat problemele majore. Utilizatorii s-au plâns pe Facebook că nu pot folosi serviciile de internet sau date mobile. Compania a explicat pe Facebook că știe de probleme. „Tehnicienii noștri lucrează deja la remedierea situației în cel mai scurt timp. Vă mulțumim pentru înțelegere și vă cerem scuze pentru neplăcerile create”, a transmis operatorul. Un utilizator a acuzat operatorul că problemele au fost de-a lungul zilei.

O clientă a explicat că, aproape de ora 18, a sunat în call center și i s-a explicat că-i o situație tehnică în ceea ce privește rețeaua la nivel național.

Cum au reacționat clienții Orange

„Din pacate probleme sunt de la ora 17.00 (eu am avut datele mobile nefunctionale 30 min). La 17.33 au redevenit functionale, dar au început probleme la voce, nu puteam suna, aparea mesaj „neînregistrat in retea”. Normal ar fi sa se anunte atunci când încep problemele, nu cand sunt aproape soluționate, sa stim si noi. Eu am gasit conexiune wi-fi si am sesizat la 17.10 prin contul Orange ca sunt probleme cu reteaua, dar acolo se răspunde extrem de greu…”, a scris Andreea în secțiunea de comentarii de la postarea Orange.

„31 de minute în așteptare și am închis. Orange dacă nu merge internetul de ce scrieți doar pe Facebook ca aveți defecțiune, cum pot sa vad dacă nu am internet. Nu mai bine trimiteți un sms și scăpați și de AHT-ul mărit astazi și de NCS-ul cu 2 puncte mai mic pentru o perioada lunga. Al dreq comunicarea asta cu clienții…e greu”, a spus Florin la aceeași postare a Orange.

Cele mai mari probleme ale Orange de până acum au fost în martie 2019. Atunci, au fost probleme cu rețeaua în București și alte câteva zone din țară. Clienții afectați n-au putut suna, accesa internetul sau folosi aplicația Orange. Operatorul a explicat atunci ce s-a întâmplat: „Au fost identificate 3 secționări ale rețelei de fibră optică în județele Bistrița-Năsăud, Brașov și Mehedinți. Două dintre secționări au fost simultane. Tehnicienii noștri au reușit să remedieze avaria cauzată de prima secționare și sunt în continuare pe teren. Serviciile încep să revină gradual la parametri normali de funcționare.”

Încă nu știm dacă e cazul unei situații similare și acum.

Știre în curs de actualizare…